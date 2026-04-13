Baena acoge el domingo 19 de abril la Ruta de Motos Clásicas, un evento que une motor, patrimonio y oleoturismo

Baena ha acogido este lunes la presentación oficial de la 17ª edición de la Ruta de Motos Clásicas del Aceite Virgen de Baena, un evento ya plenamente consolidado en el calendario andaluz y nacional que combina la afición por el motor con la promoción del territorio, la cultura y el aceite de oliva virgen extra y se celebrará el domingo 19 de abril.

Durante el acto, el presidente de la Denominación de Origen Baena, Javier Alcalá, destacó el firme respaldo de la entidad a esta iniciativa desde sus inicios. "Este evento, que alcanza su decimoséptima edición, es ya casi tan clásico como los vehículos que desfilan en él", subrayó, poniendo en valor su relevancia dentro del circuito de concentraciones de vehículos clásicos.

Alcalá incidió en el carácter promocional de la ruta, que recorre los paisajes del término municipal y sirve como escaparate del aceite de oliva virgen extra y la cultura oleícola de la comarca. "Mientras este evento continúe siendo un altavoz para nuestro territorio y suponga un valor añadido atrayendo visitantes, contará siempre con el apoyo de la Denominación de Origen", afirmó.

Participantes en la presentación de la ruta mototurística. / Juan Carlos Roldán

Esta edición será en homenaje a Juan Carlos de Prado

Por su parte, el presidente de la Asociación de Motos Clásicas de Baena, Francisco de Prado, explicó que esta edición tendrá un carácter especialmente emotivo, al rendir homenaje al recientemente fallecido presidente del colectivo, Juan Carlos de Prado. "La organizamos con especial cariño para recordar su figura", señaló.

En cuanto a la participación, De Prado adelantó que ya hay cerca de un centenar de inscritos confirmados, cifra que podría alcanzar los 120 participantes procedentes de distintos puntos del país, como Castellón, Madrid, Málaga, Jaén o Ciudad Real. La jornada arrancará en torno a las 9.00 horas, iniciándose la ruta a las 10.00 con un recorrido que discurrirá por localidades como Nueva Carteya y Cabra antes de regresar a Baena.

Exposición de motos en la almazara Núñez de Prado

Además, el domingo se celebrará una exposición de motocicletas en la almazara Núñez de Prado, coincidiendo con la entrega de credenciales, abierta a la ciudadanía.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, cerró el acto agradeciendo la labor de los organizadores y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con este tipo de iniciativas. "Actividades como esta no solo promocionan nuestro producto más emblemático, el aceite de oliva virgen extra, sino también nuestro patrimonio, gastronomía y potencial turístico", destacó.

Serrano subrayó la apuesta municipal por el turismo de interior vinculado a la cultura y la gastronomía, así como el impulso al oleoturismo, recordando la reciente presencia de Baena en una publicación especializada en turismo. Asimismo, puso en valor la pertenencia del municipio a la red de Pueblos Gastronómicos de España.