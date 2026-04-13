Lucena destina 200.000 euros a subvenciones para asociaciones y proyectos de cooperación internacional

El Ayuntamiento de Lucena ha publicado sendas convocatorias municipales dirigidas a la subvención de programas promovidos por asociaciones asistenciales y del ámbito de la salud y a proyectos de cooperación internacional. En suma, el montante asciende a 200.000 euros.

En primer lugar, por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento inicia un proceso de concurrencia competitiva que sustituye al modelo de convenio directo para los colectivos vinculados a las áreas de Servicios Sociales y Salud, al objeto de financiar acciones orientadas a personas con discapacidad, migrantes, familias, mayores y jóvenes en riesgo de exclusión. Prioritariamente, la contribución económica facilita la implementación de iniciativas sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades, adicciones, tratamientos de rehabilitación y formación prelaboral.

Plazos de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de abril. El Ayuntamiento reserva una cantidad de 150.000 euros y, en 2025, otorgó financiación a un total de 19 entidades, concediendo como subvención máxima un 10% del total del presupuesto.

Paralelamente, el Consistorio también participa en propuestas de cooperación internacional a través del tercer sector, con una cuantía de 50.000 euros, desde la voluntad de participar en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la atención a las personas vulnerables de países en vías de desarrollo. El plazo de registro de las peticiones, por vía presencial, finaliza el 7 de mayo.