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Lucena destina 200.000 euros a subvenciones para asociaciones y proyectos de cooperación internacional

La administración local lucentina abre dos convocatorias: una de 150.000 euros para colectivos sociales y de salud, y otra de 50.000 euros para cooperación internacional

Miriam Ortiz, edil de Salud, e Irene Aguilera, concejala de Servicios Sociales, presentan las ayudas.

Miriam Ortiz, edil de Salud, e Irene Aguilera, concejala de Servicios Sociales, presentan las ayudas. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El Ayuntamiento de Lucena ha publicado sendas convocatorias municipales dirigidas a la subvención de programas promovidos por asociaciones asistenciales y del ámbito de la salud y a proyectos de cooperación internacional. En suma, el montante asciende a 200.000 euros.

En primer lugar, por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento inicia un proceso de concurrencia competitiva que sustituye al modelo de convenio directo para los colectivos vinculados a las áreas de Servicios Sociales y Salud, al objeto de financiar acciones orientadas a personas con discapacidad, migrantes, familias, mayores y jóvenes en riesgo de exclusión. Prioritariamente, la contribución económica facilita la implementación de iniciativas sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades, adicciones, tratamientos de rehabilitación y formación prelaboral.

Plazos de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de abril. El Ayuntamiento reserva una cantidad de 150.000 euros y, en 2025, otorgó financiación a un total de 19 entidades, concediendo como subvención máxima un 10% del total del presupuesto.

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Paralelamente, el Consistorio también participa en propuestas de cooperación internacional a través del tercer sector, con una cuantía de 50.000 euros, desde la voluntad de participar en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la atención a las personas vulnerables de países en vías de desarrollo. El plazo de registro de las peticiones, por vía presencial, finaliza el 7 de mayo.

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