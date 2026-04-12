Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río

El parque comercial Palma Plaza abrió el pasado 4 de diciembre de 2025 con la finalidad de aprovechar la campaña de navidad para su lanzamiento, aunque no todo estaba terminado. La próxima semana está previsto hacer el acta de recepción de la obra condicionada a la construcción de una rotonda de acceso.

Todo aquel que se pasee, o vaya a realizar sus compras al Palma Plaza, verá que sus alrededores siguen en obras. Se trata de finalizar la urbanización de este sector con las zonas ajardinadas contempladas en el proyecto inicial y que no se han podido realizar debido a las lluvias. Durante prácticamente los meses de enero y febrero tuvieron que paralizar la obra debido a la meteorología y al estado del terreno donde se contemplaba instalar estos jardines. En esta semana se está realizando siembra de plantas y se están instalando juegos infantiles y una nueva pista deportiva multideporte.

La concejala de Urbanismo, Rosa María Canovaca, ha informado que la «zona en sí del desarrollo del parque comercial está prácticamente terminado» y que «para la semana que viene se prevé hacer el acta de recepción de la obra».

Uno de los problemas más acusados del parque comercial desde su apertura está siendo el caos circulatorio para los vehículos. En el diseño inicial, para dar acceso y salida a los vehículos fácilmente se diseñó una rotonda en la intersección entre la avenida de la Paz, donde se sitúa el Palma Plaza y la avenida Aulio Cornelio Palma, que es una de las grandes arterias de acceso a la ciudad. La construcción de esta rotonda no solo afecta al sector urbanístico donde se ha ubicado el parque comercial, sino que «afecta a otros sectores» según informa Canovaca, por lo que se ha de elaborar «un convenio que se está desarrollando entre los distintos sectores que le afectan». En este momento, «se ha emitido a trámite el inicio de ese convenio y tenemos el proyecto de la rotonda para su posterior ejecución». La responsable de urbanismo en el ayuntamiento también indica que en este momento el convenio está «en anuncio público» y se deben cumplir los plazos administrativos necesarios para «llevar a cabo la firma del convenio y la ejecución» del proyecto de la rotonda.

Debido a que la avenida Aulio Cornelio Palma pertenece a la antigua travesía provincial, a día de hoy sigue siendo titular la Junta de Andalucía y la empresa promotora del parque comercial ya realizó solicitud al gobierno andaluz para la autorización de esta rotonda. «Esos permisos los teníamos de antes, ya estaban concedidos», ha confirmado Canovaca en relación a esa autorización de la Junta.

Dificultades en el entorno

Los trabajadores de la zona exterior del Palma Plaza, no solo han tenido que esperar para darle forma a estos espacios durante los meses de enero y febrero, también durante marzo y abril está siendo complicado el trabajo en estos terrenos.

Algunos de estos trabajadores comentan que «ha llovido mucho y eso lo ha retrasado todo», aunque observan que finalmente quedará un espacio lúdico muy atractivo para las familias y se conectarán urbanísticamente dos zonas de Palma del Río que carecían de conexión como son la avenida República Argentina y la urbanización conocida como la Agrupansa.

El caos circulatorio también ha sido muy comentado por la ciudadanía en estos primeros meses de funcionamiento del parque comercial. Los coches acceden al aparcamiento del Palma Plaza desde la avenida de la Paz y aparcan en las zonas habilitadas para ello sin complicaciones. El problema viene a la salida, cuando los coches solo pueden salir hacia la avenida de Aulio Cornelio Palma en una sola dirección y si quieren tomar otra vía deben o bien integrarse en la urbanización de la Agrupansa o dar la vuelta en la rotonda Vencer y Vivir. Es por esto por lo que se hace tan necesaria esa rotonda proyectada.

Operadores y parque comercial

El Palma Plaza ha sido un revulsivo para la ciudad en estos primeros meses de vida. Los cuatro operadores actualmente instalados reciben a diario la visita de cientos de vecinos de toda la comarca. Aldi, Burger King, Pepco y Action son los operadores de esta zona que han sabido captar a los consumidores locales. Existe todavía un módulo dentro de la zona comercial disponible. Desde Gestión y Desarrollo Deal, la empresa especializada en espacios comerciales, indican que se sigue trabajando con operadores nacionales y locales para que se ocupe este módulo aunque de momento no hay ningún acuerdo cerrado.