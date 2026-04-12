Los pequeños cofrades viven la Semana Santa Chiquita en la provincia de Córdoba

Los pequeños cofrades de Lucena y Villanueva de Córdoba han vivido su particular Semana Santa en una jornada cargada de tradición, pero también de simpatía, dadas las imágenes que han dejado durante este domingo, tanto a familiares como a amigos, los más pequeños.

En Lucena, la prolongada inestabilidad atmosférica, por la previsión continuada de lluvias, ha colmado de incertidumbre la celebración de las procesiones infantiles de Lucena en este año. Los pronósticos desfavorables anunciados para el sábado, jornada tradicional en cada primavera, motivaron el aplazamiento de la fecha al domingo, finalmente sin rastro de precipitaciones y con un incipiente sol. Desde la peña El Santero desecharon posponerlo a otras semanas por la coincidencia con las primeras comuniones y la antesala de las Fiestas Aracelitanas.

Terminando con la tendencia descendente de los últimos años, las cifras de este multitudinario acontecimiento, con orígenes a mediados del siglo XIX, han aumentado en esta edición. Los últimos datos recabados por la organización cuantificaban hasta 57 pasos en miniatura y unos 1.000 participantes, 300 más que hace un año, entre santeros, mantillas, tamboreros, hermanos de vela, porrillas o torralbos.

Aprendizaje de santería

El desfile de procesiones infantiles, auténtico aprendizaje de la santería, ante Nuestro Padre Jesús Nazareno, con sede canónica en La Capillita, comenzaba en el Paseo del Coso, a las 11.00 horas. En función de las edades de los inscritos, la entidad promotora estableció cuatro grupos, fijándose la salida de cada sección con una diferencia temporal de 30 minutos.

El recorrido común avanzaba por las calles Juan Valera, San Pedro y, después del Llanete de La Capillita, continuaba el itinerario por las calles Curados y El Peso.

Los pequeños de Lucena iniciados en la santería. / M. González

Las imágenes procesionadas, en parihuelas configuradas por distintos números de santeros, reproducían advocaciones marianas y crístiferas de la Semana Santa y del tiempo de Gloria, alcanzando una similitud admirable, también en los tronos y adornos florales, con numerosos pasos procesionales.

Desde la organización transmitieron mensajes solicitando el cumplimiento estricto de horarios y para evitar aglomeraciones alrededor de las imágenes.

La Peña El Santero asume la coordinación de las Procesiones Infantiles desde 1988 y entrega, a cada participante, una medalla conmemorativa, estampando a la imagen protagonista del cartel de Semana Santa, en esta anualidad, La Pollinita del Carmen.

Villanueva de Córdoba

Por otra parte y, como viene siendo habitual, en este domingo posterior a la Semana Santa se ha celebrado la procesión de la Semana Santa Chiquita de Villanueva de Córdoba, en la que el tiempo ha acompañado y muchas personas han acudido a contemplar este desfile con los niños como protagonistas.

La procesión ha contado con pequeños cofrades de todas las hermandades y cofradías de Semana Santa que acompañan a las imágenes en su devoción, eso sí de tamaño apropiado para ellos.

La Semana Chiquita ha comenzado tras una misa en la iglesia de Cristo Rey y el traslado posterior a la parroquia de San Miguel para empezar con la procesión que discurrió por la misma carrera oficial que se utiliza para la Semana Santa, junto a la Plaza de España, también por Real, Todos los Mártires o Preturilla.

No han faltado detalles como los niños con sus hábitos, con las medallas de sus cofradías, los costaleros y porteadores llevando los pasos, la cruz de guía, los estandartes o las bandas poniendo música. También ha estado el palco de autoridades de la carrera oficial.

La Semana Santa Chiquita, que pone el broche final a una brillante semana de Pasión en Villanueva de Córdoba, está tan arraigada que hasta se recoge en el libro de recorridos de las estaciones de penitencia que se edita por la Agrupación de Cofradías de la localidad.