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Investigación

La Guardia Civil detiene en Fernán Núñez a un joven por un presunto delito de pornografía infantil

La investigación comenzó tras la denuncia de una familia y el varón ha pasado a disposición judicial

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Córdoba.

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido esta semana en Fernán Núñez a un joven como presunto autor de un delito de pornografía infantil.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, se trata de un varón mayor de edad, del que no ha trascendido su edad exacta. La investigación se inició tras la denuncia presentada por una familia del municipio, que motivó la apertura de diligencias y las actuaciones correspondientes por parte de los agentes.

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La investigación continúa abierta

Desde la Guardia Civil han evitado facilitar más detalles para prevenir la “revictimización”. La investigación continúa abierta y el detenido ya ha pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Montilla.

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