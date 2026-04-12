Dos detenidos acusados de robar cableado ferroviario de vías de alta velocidad en Almodóvar del Río

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por ser los presuntos autores de varios robos de cableado de vías ferroviarias de alta velocidad en Almodóvar del Río. Además, uno de los arrestados también está acusado de un "delito de estragos y contra la seguridad colectiva", explica este cuerpo en una nota de prensa.

El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos delictivos entre los días 18 y 24 de marzo, tras varias denuncias de robo de cables de vías ferroviarias de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río. Además, también se produjeron sustracciones de cableado en viveros de la misma zona.

De manera inmediata, la Guardia Civil a través de uno de sus equipos ROCA, inició una investigación "centrada en la proximidad entre el momento y lugar de los hechos, así como la similitud del modus operandi utilizado, logrando identificar al supuesto autor de estos hechos". Debido a la naturaleza de estos delitos, que afectan a infraestructuras críticas y a la seguridad colectiva de las personas, "la Guardia Civil diseñó e implementó un importante dispositivo de vigilancia dirigido tanto a evitar la repetición de nuevos delitos similares, como a la localización y detención de la persona identificada como supuesto autor".

Un robo en una vivienda a escasos metros de los agentes

El equipo ROCA de la Guardia Civil, durante uno de estos servicios, recibió un aviso de la central COS por un robo en una vivienda localizada a escasos metros de donde se encontraban los agentes, por lo que se desplazaron a la ubicación indicada, "comprobando la veracidad del aviso y realizando gestiones que permitieron identificar a dos hombres, con numerosos antecedentes por hechos similares y conocidos por la Guardia Civil de la localidad", como los presuntos autores del robo, "coincidiendo uno de ellos con el supuesto autor de los robos de cable de alta velocidad que estaban buscando".

Arrestado al tratar de robar más cables

Finalmente, la Guardia Civil logró localizar a esta persona, a la que sorprendieron in fraganti tratando de sustraer nuevamente cableado de alta velocidad en el mismo tramo de vías anteriormente afectado, por lo que procedieron a su detención por los delitos mencionados.

La Guardia Civil continuó con las gestiones, logrando la localización y detención, unos días después, de la segunda persona identificada como presunta autora del robo en la vivienda.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de seis delitos de robo, otros de daños y relacionados con la seguridad de las infraestructuras críticas y la seguridad colectiva, además de recuperar parte del cable y objetos sustraídos e incidir de manera importante en la seguridad del tránsito ferroviario.

"Los detenidos, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas", finaliza la nota de prensa.