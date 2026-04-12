La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D

La Cueva del Ángel de Lucena da un salto tecnológico para acercarse a toda la ciudadanía sin necesidad de pisar el yacimiento. Una nueva visita virtual en 3D permitirá recorrer de forma detallada este importante enclave arqueológico situado en la Sierra de Aras, mediante dispositivos como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa lucentina Evo Inmersión, con la colaboración del Grupo Alpino Espeleológico de Lucena, y ofrece una recreación fiel de los distintos espacios del complejo arqueológico. Además, está previsto que en breve incorpore su visualización mediante gafas de realidad virtual, una opción que ya se probó durante su presentación oficial.

Tecnología 3D para divulgar un enclave único de Lucena

La iniciativa ha contado con una inversión municipal de unos 11.000 euros, a través de la delegación de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Lucena. La concejala responsable del área, Charo Valverde, explicó que la idea surgió tras conocer otros trabajos similares vinculados a espacios de interés turístico.

“Nos pareció interesante dar a conocer este recurso patrimonial”, señaló Valverde en la presentación del proyecto en la Casa de los Mora, , recordando además que la Cueva del Ángel “actualmente no se puede visitar”. La edil subrayó que existe una demanda creciente de personas interesadas en conocer el interior de este asentamiento del Paleolítico, uno de los referentes patrimoniales del municipio.

La nueva herramienta digital responde precisamente a esa necesidad, al permitir un acceso más amplio y sin barreras a uno de los espacios arqueológicos más destacados de Lucena y del sur de Córdoba.

El tour virtual está disponible en el siguiente enlace: https://tours2.evoinmersion.com/Mj6KKRNWtowLmlOnV8cGA2sHzoS6CuBZ/

Un formato hiperrealista con aplicaciones científicas y patrimoniales

Desde Evo Inmersión, Juan Antonio Ariza destacó que uno de los principales logros del trabajo ha sido la creación de un formato “hiperrealista”, conseguido gracias al uso de un escáner tridimensional para la toma de mediciones y la elaboración de zonas concretas dentro del recorrido virtual.

Este sistema no solo tiene una función divulgativa. También abre la puerta a futuras aplicaciones en trabajos arquitectónicos, estudios técnicos y posibles actuaciones de restauración, al generar una reproducción muy precisa de la estructura del enclave.

Los responsables del proyecto han empleado además tecnología BIM —siglas en inglés de Building Information Modeling—, una metodología que facilita una lectura más completa y organizada del espacio. Gracias a estas herramientas avanzadas, ha sido posible extraer millones de puntos de localización para reproducir con gran exactitud tanto la estructura geológica como el perímetro arquitectónico de la cueva.

Imagen del interior de la Cueva del Ángel de Lucena. / Manuel González

Otro de los aspectos destacados es su carácter “intuitivo” y su utilidad para mejorar la accesibilidad, ya que favorece la divulgación del yacimiento entre personas con movilidad reducida, que de otro modo tendrían más dificultades para aproximarse a este tipo de espacios.

La puesta en marcha de esta visita virtual de la Cueva del Ángel refuerza la apuesta de Lucena por unir patrimonio, tecnología y accesibilidad. En una ciudad con un valioso legado histórico, este tipo de iniciativas no solo conservan la memoria del pasado, sino que ayudan a que más vecinos y visitantes puedan descubrirla, comprenderla y valorarla.