Cuenta atrás para las Fiestas Aracelitanas de Lucena

El Palacio Erisana ha acogido este domingo el acto de presentación de las personas que protagonizarán las Fiestas Aracelitanas 2026, una cita que marca el inicio de la cuenta atrás hacia las celebraciones en honor a la patrona de Lucena, la Virgen de Araceli, cuyos días centrales se desarrollarán en torno al primer domingo de mayo, del día 1 al 4.

El acto, que ha contado con la presencia de la Corporación municipal encabezada por el alcalde Aurelio Fernández, ha comenzado con la proyección de un vídeo resumen de la edición de 2025, dando paso a la intervención de la concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, quien ha presentado el cartel anunciador de las fiestas, obra de Miguel Cantero Sabán, así como el cartel conmemorativo del 175 aniversario del Patronazgo, realizado por Rosa Pilar Jiménez Sánchez.

Durante este bloque también se ha dado a conocer al Damito de la Corte Aracelitana, Manuel Morillo Varo, y a las integrantes de la Corte Aracelitana 2026, encabezada por la Aracelitana Mayor, Carmen Alba Delgado.

A continuación, el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, Gregorio Espejo Jiménez, ha presentado a la presentadora de las fiestas, Araceli Roldán Valverde, y al pregonero, José Luis Roldán del Valle, así como a los manijeros encargados de las distintas salidas en procesión de estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional.