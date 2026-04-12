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Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
La comarca sur de Córdoba se convierte en uno de los destinos por excelencia para una escapada por la naturaleza en primavera
Con la llegada de la primavera, el parque natural de las Sierras Subbéticas se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada entre naturaleza, senderismo y pueblos con encanto. Pero hay una pregunta que siempre se repite: ¿Dónde comer bien después?
Para responderla, hemos seleccionado algunos de los restaurantes mejor valorados en TripAdvisor situados a menos de 20 kilómetros del entorno natural. Una lista pensada para acertar sobre seguro.
Los 5 restaurantes mejor valorados cerca del parque
Mesón La Casilla
En pleno núcleo urbano de Cabra, este establecimiento se ha consolidado como uno de los referentes de la zona. Cocina tradicional en uno de los municipios con más encanto de la Subbética.
Ubicación: Calle Martín Belda, 14
Bodeguita del Casino
Un clásico en Lucena que destaca por su ambiente y una carta centrada en el tapeo y los platos de la tierra. Ideal para una parada en el municipio más grande de la provincia tras la capital.
Ubicación: San Pedro, 2
Restaurante Zuhayra
Situado en uno de los pueblos más visitados de la comarca, este restaurante ofrece buenas vistas y una cocina ligada al territorio, muy valorada por quienes pasan por la zona.
Ubicación: Calle Mirador, 10
Vaquena
Especializado en carnes de producción propia y famoso por sus hamburguesas, este restaurante se ha ganado un hueco entre los mejor valorados de la provincia gracias a su apuesta por la calidad. Además, se sitúa en un entorno tranquilo cerca del Santuario de la Virgen de la Sierra.
Ubicación: Carretera CO-6212, km 5,5
La Manzana de Adán
Otra de las opciones destacadas en Lucena, con una carta variada que combina platos elaborados y propuestas más contemporáneas.
Ubicación: Avenida de la Guardia Civil, 9
Otras opciones destacadas
Además de estos cinco restaurantes que encabezan el ránking de TripAdvisor, otros municipios del entorno cuentan con locales muy bien valorados que también merecen una parada:
- Carcabuey: Abrasador La Ronda, conocido por sus carnes a la brasa de crianza propia. Ubicación. Avenida de la Constitución, 5
- Luque: Restaurante Casa Frasco, una apuesta por la cocina tradicional. Ubicación: Padrón, 6
- Baena: Picoteo, una opción versátil para tapas y comidas informales. Ubicación: Avenida Padre Villoslada, 29
- Rute: Bar Restaurante Atalaya, con propuestas sencillas y bien valoradas. Ubicación: Calle Córdoba, 7
- Priego: Restaurante Huerta de las Palomas, en un entorno más amplio y enfocado a una experiencia gastronómica más completa. Ubicación: Carretera Priego-Zagrilla, km 3,5
Una parada imprescindible tras la ruta
Todos estos establecimientos se encuentran entre los mejor valorados de sus respectivas localidades en TripAdvisor, lo que los convierte en apuestas seguras para quienes visitan las Sierras Subbéticas.
Ya sea tras una ruta de senderismo, una escapada de fin de semana o una visita a alguno de los pueblos blancos de la comarca, elegir bien dónde comer puede marcar la diferencia.
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