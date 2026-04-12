Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

Con la llegada de la primavera, el parque natural de las Sierras Subbéticas se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada entre naturaleza, senderismo y pueblos con encanto. Pero hay una pregunta que siempre se repite: ¿Dónde comer bien después?

Para responderla, hemos seleccionado algunos de los restaurantes mejor valorados en TripAdvisor situados a menos de 20 kilómetros del entorno natural. Una lista pensada para acertar sobre seguro.

Los 5 restaurantes mejor valorados cerca del parque

Mesón La Casilla

En pleno núcleo urbano de Cabra, este establecimiento se ha consolidado como uno de los referentes de la zona. Cocina tradicional en uno de los municipios con más encanto de la Subbética.

Ubicación: Calle Martín Belda, 14

Interior del Mesón La Casilla, en Cabra. / Córdoba

Bodeguita del Casino

Un clásico en Lucena que destaca por su ambiente y una carta centrada en el tapeo y los platos de la tierra. Ideal para una parada en el municipio más grande de la provincia tras la capital.

Ubicación: San Pedro, 2

Un plato de Bodeguita del Casino. / Córdoba

Restaurante Zuhayra

Situado en uno de los pueblos más visitados de la comarca, este restaurante ofrece buenas vistas y una cocina ligada al territorio, muy valorada por quienes pasan por la zona.

Ubicación: Calle Mirador, 10

Terraza de Zuhayra, en Zuheros. / Córdoba

Vaquena

Especializado en carnes de producción propia y famoso por sus hamburguesas, este restaurante se ha ganado un hueco entre los mejor valorados de la provincia gracias a su apuesta por la calidad. Además, se sitúa en un entorno tranquilo cerca del Santuario de la Virgen de la Sierra.

Ubicación: Carretera CO-6212, km 5,5

Una hamburguesa de Vaquena. / Córdoba

La Manzana de Adán

Otra de las opciones destacadas en Lucena, con una carta variada que combina platos elaborados y propuestas más contemporáneas.

Ubicación: Avenida de la Guardia Civil, 9

Interior de La Manzana de Adán. / Córdoba

Otras opciones destacadas

Además de estos cinco restaurantes que encabezan el ránking de TripAdvisor, otros municipios del entorno cuentan con locales muy bien valorados que también merecen una parada:

Carcabuey: Abrasador La Ronda, conocido por sus carnes a la brasa de crianza propia. Ubicación. Avenida de la Constitución, 5

Un plato de Abrasador La Ronda. / Córdoba

Luque: Restaurante Casa Frasco, una apuesta por la cocina tradicional. Ubicación: Padrón, 6

Interior del restaurante Casa Frasco, en Rute. / Córdoba

Baena: Picoteo, una opción versátil para tapas y comidas informales. Ubicación: Avenida Padre Villoslada, 29

Interior de Picoteo. / Córdoba

Rute: Bar Restaurante Atalaya, con propuestas sencillas y bien valoradas. Ubicación: Calle Córdoba, 7

Bar Atalaya. / Córdoba

Priego: Restaurante Huerta de las Palomas, en un entorno más amplio y enfocado a una experiencia gastronómica más completa. Ubicación: Carretera Priego-Zagrilla, km 3,5

Restaurante Huerta de las Palomas. / Córdoba

Una parada imprescindible tras la ruta

Todos estos establecimientos se encuentran entre los mejor valorados de sus respectivas localidades en TripAdvisor, lo que los convierte en apuestas seguras para quienes visitan las Sierras Subbéticas.

Ya sea tras una ruta de senderismo, una escapada de fin de semana o una visita a alguno de los pueblos blancos de la comarca, elegir bien dónde comer puede marcar la diferencia.