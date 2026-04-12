Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios de la viviendaDonaciones y SucesionesPaseo de la CienciaBarrios pobresIncendio en LucenaUrbanismoEl tiempoFito & FitipaldisPaco JémezPrevia CCFEscapada
instagramlinkedin

Planes

Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

La comarca sur de Córdoba se convierte en uno de los destinos por excelencia para una escapada por la naturaleza en primavera

Ruta de senderismo en la Subbética.

Ruta de senderismo en la Subbética. / Mancomunidad de la Subbética

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Con la llegada de la primavera, el parque natural de las Sierras Subbéticas se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada entre naturaleza, senderismo y pueblos con encanto. Pero hay una pregunta que siempre se repite: ¿Dónde comer bien después?

Para responderla, hemos seleccionado algunos de los restaurantes mejor valorados en TripAdvisor situados a menos de 20 kilómetros del entorno natural. Una lista pensada para acertar sobre seguro.

Los 5 restaurantes mejor valorados cerca del parque

Mesón La Casilla

En pleno núcleo urbano de Cabra, este establecimiento se ha consolidado como uno de los referentes de la zona. Cocina tradicional en uno de los municipios con más encanto de la Subbética.

Ubicación: Calle Martín Belda, 14

Interior del Mesón La Casilla, en Cabra.

Interior del Mesón La Casilla, en Cabra. / Córdoba

Bodeguita del Casino

Un clásico en Lucena que destaca por su ambiente y una carta centrada en el tapeo y los platos de la tierra. Ideal para una parada en el municipio más grande de la provincia tras la capital.

Ubicación: San Pedro, 2

Un plato de Bodeguita del Casino.

Un plato de Bodeguita del Casino. / Córdoba

Restaurante Zuhayra

Situado en uno de los pueblos más visitados de la comarca, este restaurante ofrece buenas vistas y una cocina ligada al territorio, muy valorada por quienes pasan por la zona.

Ubicación: Calle Mirador, 10

Terraza de Zuhayra, en Zuheros.

Terraza de Zuhayra, en Zuheros. / Córdoba

Vaquena

Especializado en carnes de producción propia y famoso por sus hamburguesas, este restaurante se ha ganado un hueco entre los mejor valorados de la provincia gracias a su apuesta por la calidad. Además, se sitúa en un entorno tranquilo cerca del Santuario de la Virgen de la Sierra.

Ubicación: Carretera CO-6212, km 5,5

Una hamburguesa de Vaquena.

Una hamburguesa de Vaquena. / Córdoba

La Manzana de Adán

Otra de las opciones destacadas en Lucena, con una carta variada que combina platos elaborados y propuestas más contemporáneas.

Ubicación: Avenida de la Guardia Civil, 9

Interior de La Manzana de Adán.

Interior de La Manzana de Adán. / Córdoba

Otras opciones destacadas

Además de estos cinco restaurantes que encabezan el ránking de TripAdvisor, otros municipios del entorno cuentan con locales muy bien valorados que también merecen una parada:

  • Carcabuey: Abrasador La Ronda, conocido por sus carnes a la brasa de crianza propia. Ubicación. Avenida de la Constitución, 5
Un plato de Abrasador La Ronda.

Un plato de Abrasador La Ronda. / Córdoba

  • Luque: Restaurante Casa Frasco, una apuesta por la cocina tradicional. Ubicación: Padrón, 6
Interior del restaurante Casa Frasco, en Rute.

Interior del restaurante Casa Frasco, en Rute. / Córdoba

  • Baena: Picoteo, una opción versátil para tapas y comidas informales. Ubicación: Avenida Padre Villoslada, 29
Interior de Picoteo.

Interior de Picoteo. / Córdoba

  • Rute: Bar Restaurante Atalaya, con propuestas sencillas y bien valoradas. Ubicación: Calle Córdoba, 7
Bar Atalaya.

Bar Atalaya. / Córdoba

  • Priego: Restaurante Huerta de las Palomas, en un entorno más amplio y enfocado a una experiencia gastronómica más completa. Ubicación: Carretera Priego-Zagrilla, km 3,5
Restaurante Huerta de las Palomas.

Restaurante Huerta de las Palomas. / Córdoba

Una parada imprescindible tras la ruta

Todos estos establecimientos se encuentran entre los mejor valorados de sus respectivas localidades en TripAdvisor, lo que los convierte en apuestas seguras para quienes visitan las Sierras Subbéticas.

Noticias relacionadas y más

Ya sea tras una ruta de senderismo, una escapada de fin de semana o una visita a alguno de los pueblos blancos de la comarca, elegir bien dónde comer puede marcar la diferencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
  2. Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
  3. Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
  4. Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
  5. Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
  6. La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
  7. Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
  8. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba

Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río

Dehesa de las Artes: turismo cultural desde Azuel

Dehesa de las Artes: turismo cultural desde Azuel

La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D

La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D

Un cachito de luz en la oscuridad: la última hospitalizada por el accidente de Adamuz da a luz en la UCI

Un cachito de luz en la oscuridad: la última hospitalizada por el accidente de Adamuz da a luz en la UCI

EmocionArte reúne en Palma del Río a alumnos y participantes de diversas ciudades españolas

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

Crean un colectivo de mujeres progresistas en Dos Torres para luchar por la igualdad en el ámbito rural

Crean un colectivo de mujeres progresistas en Dos Torres para luchar por la igualdad en el ámbito rural
Tracking Pixel Contents