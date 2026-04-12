Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista | Juanma MorenoMujeres FPCCFCasa SefaradFátima OuhaddouDónde comer SubbéticaCrónica de la semanaParking misteriosoPaseo de la Ciencia
instagramlinkedin

El tiempo

El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet en la capital y la provincia

Polvo en suspensión sobre la península Ibérica, procedente del norte de África, en mapa elaborado por la Aemet.

Polvo en suspensión sobre la península Ibérica, procedente del norte de África, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

A pesar del aviso amarillo en toda la provincia de Córdoba por fuertes lluvias y tormentas, ayer sábado las precipitaciones pasaron de largo y apenas dejaron algunos litros en puntos concretos. En la capital, sin ir más lejos, apenas se recogieron 0,4 litros por metro cuadrado, muy lejos de los hasta 12 en una hora que se esperaban.

Así las cosas, la Aemet mantiene un pronóstico de cierta inestabilidad para hoy domingo, 12 de abril. De hecho, puede llover entre las 14.00 y las 19.00 horas, aunque serían precipitaciones escasas. No se esperan, a priori, nuevos depósitos de barro, ya que el polvo en suspensión abandonará la zona oeste y centro de Andalucía y se dirigirá hacia el extremo más oriental de la comunidad.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

No obstante, con el barro caído en los dos últimos días, buena parte de los coches de la ciudad se encuentran fumigados. Gasolineras, garajes y negocios de lavado de vehículos harán su agosto, abriendo bien el grifo para que el almuerzo dominical pueda llevarse a cabo con las mínimas condiciones estéticas posibles en lo que al transporte y movilidad de la familia se refiere. Vayan con tiempo, que no sería extraño que se formen buenas colas.

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo en Córdoba, tendremos cielos muy nubosos, con probables chubascos ocasionales durante la madrugada; tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados del noroeste por la tarde.

Predicción por horas en Córdoba, elaborada por la Aemet.

Predicción por horas en Córdoba, elaborada por la Aemet. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 23º, en Lucena entre 9º y 18º, en Pozoblanco entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 17º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 13 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso. Vientos moderados del noroeste.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 20º, en Lucena entre 5º y 16º, en Pozoblanco entre 4º y 15º, y en Priego de Córdoba entre 4º y 15º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba por tormentas y fuertes lluvias: estas son las horas 'críticas'
  2. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
  3. Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
  4. Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
  5. Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
  6. Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
  7. La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
  8. 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera

El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones

Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río

Dehesa de las Artes: turismo cultural desde Azuel

Dehesa de las Artes: turismo cultural desde Azuel

La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D

La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D

Un cachito de luz en la oscuridad: la última hospitalizada por el accidente de Adamuz da a luz en la UCI

Un cachito de luz en la oscuridad: la última hospitalizada por el accidente de Adamuz da a luz en la UCI

EmocionArte reúne en Palma del Río a alumnos y participantes de diversas ciudades españolas

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán
Tracking Pixel Contents