El tiempo
El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
Esta es la previsión meteorológica de la Aemet en la capital y la provincia
A pesar del aviso amarillo en toda la provincia de Córdoba por fuertes lluvias y tormentas, ayer sábado las precipitaciones pasaron de largo y apenas dejaron algunos litros en puntos concretos. En la capital, sin ir más lejos, apenas se recogieron 0,4 litros por metro cuadrado, muy lejos de los hasta 12 en una hora que se esperaban.
Así las cosas, la Aemet mantiene un pronóstico de cierta inestabilidad para hoy domingo, 12 de abril. De hecho, puede llover entre las 14.00 y las 19.00 horas, aunque serían precipitaciones escasas. No se esperan, a priori, nuevos depósitos de barro, ya que el polvo en suspensión abandonará la zona oeste y centro de Andalucía y se dirigirá hacia el extremo más oriental de la comunidad.
No obstante, con el barro caído en los dos últimos días, buena parte de los coches de la ciudad se encuentran fumigados. Gasolineras, garajes y negocios de lavado de vehículos harán su agosto, abriendo bien el grifo para que el almuerzo dominical pueda llevarse a cabo con las mínimas condiciones estéticas posibles en lo que al transporte y movilidad de la familia se refiere. Vayan con tiempo, que no sería extraño que se formen buenas colas.
Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo en Córdoba, tendremos cielos muy nubosos, con probables chubascos ocasionales durante la madrugada; tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados del noroeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 23º, en Lucena entre 9º y 18º, en Pozoblanco entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 17º.
El tiempo este lunes
Mañana lunes, 13 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso. Vientos moderados del noroeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 20º, en Lucena entre 5º y 16º, en Pozoblanco entre 4º y 15º, y en Priego de Córdoba entre 4º y 15º.
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