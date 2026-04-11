Alta hospitalaria para el hombre de 46 años afectado por inhalación de humo en el incendio de un piso en Lucena

Un hombre de 46 años ha sido evacuado por inhalación de humo al hospital Infanta Margarita de Cabra tras el incendio de un inmueble en el número 3 de la calle Damián Pérez de Lucena, en la segunda planta. Unas horas después del suceso, ha sido dado de alta hospitalaria.

Según informa el servicio de Emergencias 112, el fuego ha comenzado en el salón de la vivienda a las 03.40 horas de esta pasada madrugada. Con rapidez, se ha dado aviso a sanitarios, bomberos de Lucena, Policía Local y Policía Nacional, que se han desplazado a la zona.

Un electrodoméstico, posible causa del fuego

Además, según ha podido saber este periódico, el mismo hombre afectado ha sofocado las llamas antes de la llegada de los bomberos, evitando que se propagasen a otras estancias de la vivienda y a otros inmuebles cercanos. Esta persona vivía sola en casa con animales domésticos, sobre todo gatos, según explica la Policía Nacional.

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Se desconocen las causas del incendio, aunque no se descarta que haya podido ser por un electrodoméstico, debido a la hora a la que se produjo el siniestro.