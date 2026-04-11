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EmocionArte reúne en Palma del Río a alumnos y participantes de diversas ciudades españolas

Marta Ruiz realizó un alegato por la educación en libertad y creativa, centrada en los valores y la creatividad de niños y niñas

Un momento de las jornadas EmocionArte.

Un momento de las jornadas EmocionArte. / J. MUÑOZ

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

Los jóvenes fueron los protagonistas en la primera jornada de EmocionArte en Palma del Río. Música, poesía, danza, deportes, vocación periodística, historia, diseño...

Multitud de expresiones artísticas junto a un plantel de conferenciantes presentados y rodeados por niños y jóvenes. Marta Ruiz realizó un alegato por la educación en libertad y creativa no obsesionada con los contenidos sino con los valores y la creatividad de los niños y niñas.

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En el acto participaron alumnos del colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río y del colegio Trinitario de Córdoba. Acudieron al municipio cordobés personas llegadas desde Cataluña, Elche, Granada o Madrid, entre otros lugares.

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