Cultura
EmocionArte reúne en Palma del Río a alumnos y participantes de diversas ciudades españolas
Marta Ruiz realizó un alegato por la educación en libertad y creativa, centrada en los valores y la creatividad de niños y niñas
Los jóvenes fueron los protagonistas en la primera jornada de EmocionArte en Palma del Río. Música, poesía, danza, deportes, vocación periodística, historia, diseño...
Multitud de expresiones artísticas junto a un plantel de conferenciantes presentados y rodeados por niños y jóvenes. Marta Ruiz realizó un alegato por la educación en libertad y creativa no obsesionada con los contenidos sino con los valores y la creatividad de los niños y niñas.
En el acto participaron alumnos del colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río y del colegio Trinitario de Córdoba. Acudieron al municipio cordobés personas llegadas desde Cataluña, Elche, Granada o Madrid, entre otros lugares.
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba