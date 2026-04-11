EmocionArte reúne en Palma del Río a alumnos y participantes de diversas ciudades españolas

Los jóvenes fueron los protagonistas en la primera jornada de EmocionArte en Palma del Río. Música, poesía, danza, deportes, vocación periodística, historia, diseño...

Multitud de expresiones artísticas junto a un plantel de conferenciantes presentados y rodeados por niños y jóvenes. Marta Ruiz realizó un alegato por la educación en libertad y creativa no obsesionada con los contenidos sino con los valores y la creatividad de los niños y niñas.

En el acto participaron alumnos del colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río y del colegio Trinitario de Córdoba. Acudieron al municipio cordobés personas llegadas desde Cataluña, Elche, Granada o Madrid, entre otros lugares.