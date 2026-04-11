Crean un colectivo de mujeres progresistas en Dos Torres para luchar por la igualdad en el ámbito rural

La Asociación de Mujeres Progresistas ha sido creada en Dos Torres para promover la igualdad entre mujeres y hombres desde la libertad, la diversidad y buscando tener un papel activo en la vida social de la localidad.

Tal y como destacan sus integrantes, la Asociación de Mujeres Progresistas de Dos Torres «nace para la consecución de la igualdad real de las mujeres que residen en áreas rurales, como Dos Torres».

Empleo, ocio, violencia de género en zonas rurales

Recuerdan que el acceso al empleo, a la educación, a la vivienda, a los recursos de salud, de ocio, a recursos corresponsables con los cuidados o a los de atención a la violencia de género, «son derechos fundamentales para la vida en el medio rural». Sin embargo, «presenciamos la tendencia al desmantelamiento paulatino de los servicios básicos en el medio rural y al olvido institucional, lo que genera brechas territoriales y de género». Por eso, un grupo de mujeres conscientes de esta realidad, «constituimos esta asociación y nos integramos en la Federación de Mujeres Progresistas a nivel nacional».

Se marcan los objetivos de dar formación e información a través de talleres, círculos de mujeres o mesas redondas, a la vez que realizarán una «escucha de cualquier mujer de Dos Torres que tenga una duda, un problema o que simplemente quiera conectar con otras mujeres de su entorno que quieran avanzar en esa igualdad tan necesaria en medios rurales».

Este colectivo cuenta con una sede en calle Parra, donde se atenderá los miércoles de 20.00 a 21.00 horas.