Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba por tormentas y fuertes lluvias: estas son las horas 'críticas'

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy sábado, 11 de abril, el aviso amarillo en toda la provincia de Córdoba por fuertes lluvias y tormentas, provocadas por una "depresión en altura" que va cruzando España de oeste a este, derivada del norte de África.

Este aviso se encuentra operativo entre las 15.00 y las 23.59 horas -lo que podemos denominar las 'horas críticas'- en Sierra-Pedroches, Campiña cordobesa y Subbética cordobesa. Las lluvias podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, aunque en la zona sur podrían llegar, incluso, a los 20 litros. No obstante, es muy relevante indicar que, en plena primavera, los pronósticos son muy cambiantes, y los avisos de la Aemet suelen oscilar con poco tiempo de margen tanto en las cantidades de precipitaciones como en las tormentas y el momento en que estas se producen.

Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba para hoy sábado, 11 de abril. / Aemet

Chubascos tormentosos y precipitaciones abundantes

Según explica la Aemet en su perfil oficial en X (antes Twitter), en las próximas horas se esperan "chubascos tormentosos locales" en determinadas zonas de Andalucía, así como "un descenso térmico en amplias áreas" de la comunidad, especialmente en la parte oriental. Esta depresión en altura desde el norte de África sucede a la baja fría aislada que marcó el tiempo en los últimos días, y que llegaba desde la zona norte del continente europeo.

Además, mañana domingo, aunque esta depresión en altura empezará a alejarse, "todavía dejará chubascos localmente tormentosos e intensos en puntos de la parte más oriental de Andalucía", así como determinadas áreas con descenso de las temperaturas.

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para este sábado en Córdoba, tendremos cielos muy nubosos, acompañados de chubascos localmente fuertes y tormentosos, ocasionalmente acompañados de granizo. Polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso; máximas en descenso, localmente notable. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 23º, en Lucena entre 11º y 19º, en Pozoblanco entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 19º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 12 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna, con chubascos ocasionales; abriéndose claros por la tarde. Temperaturas en descenso o localmente máximas sin cambios. Las mínimas se producirán al final del día. Vientos flojos a moderados del noroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 23º, en Lucena entre 9º y 19º, en Pozoblanco entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 17º.