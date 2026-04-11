Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico

El aniversario de la Batalla de Martín González, delimitada temporalmente en 1483, argumentó ayer la visita institucional compartida en Lucena por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Este hecho histórico, conmemorado durante los últimos años con heterogéneas actividades en la localidad, culminó con el apresamiento en El Castillo del Moral de Boabdil El Chico, último sultán de Granada, quien permaneció en este recinto durante 15 días.

Unos 50 expedicionarios participaron en la programación cultural y divulgativa, iniciada en la Sierra de Aras y en el santuario de la Virgen de Araceli. Francisco Durnes Sabán, académico correspondiente y promotor de la iniciativa, afirmaba que en este enclave, que contornea el casco urbano de Lucena, «las tropas castellanas pudieron hacer un reconocimiento» sobre «donde había acampado el ejército nazarí» porque «huían de las tropas mandadas por el alcaide de Lucena y su tío, el conde de Cabra y mariscal de Castilla». Los visitantes, en el transcurso de la estancia en el templo mariano, se posicionaron en el balcón principal al objeto de atender gráficamente las explicaciones sobre la expedición del ejército nazarí.

Seguidamente, tras el desayuno ofrecido por el Ayuntamiento en el Hotel Santo Domingo, misma ubicación elegida para el almuerzo, igualmente brindado por el Consistorio, la programación continuaba con la recepción oficial protagonizada por el alcalde, Aurelio Fernández, acompañado del edil de Cultura, Francisco Barbancho, en la Casa de los Mora, antiguo convento dominico del siglo XVI. El presidente de la Real Academia, Bartolomé Valle, también ocupó la mesa principal del acto académico.

Aurelio Fernández y Bartolomé Valle. / M. GONZÁLEZ

El académico numerario, Antonio Cruz Casado, pronunciaba una conferencia sobre las características del teatro patriótico lucentino en el año 1783. Motivos personales de fuerza mayor impidieron la comparecencia de Luisfernando Palma Robles, académico correspondiente por Lucena y, al igual que Cruz Casado, cronista oficial de la ciudad. Sustituyendo a Palma Robles, Juana Toledano, académica, realizó una síntesis de la ponencia titulada San Jorge, Martín Hurtado y la Batalla de Martín González (Lucena, 1483).

La jornada prosiguió con un itinerario guiado por el Castillo del Moral, fortaleza de vigilancia y residencia, en la época almohade, fechado en el siglo XII. Finalmente, el numeroso grupo de académicos y acompañantes se dirigieron al templo parroquial de San Mateo Apóstol, en la Plaza Nueva, con el objetivo prioritario de acceder a la capilla sacramental, construida en el siglo XVIII, cuyo artífice, respecto a su diseño, fue el arquitecto lucentino Leonardo Antonio de Castro.

Francisco Durnes exponía, como propósitos generales, «conocer y ahondar en la historia de la localidad», y, con propuestas de esta naturaleza, «dar a conocer al resto de España» la relevancia y consecuencias de la Batalla de Martín González, «enmarcando un hito» dentro de la Guerra de Granada, con el liderazgo de Diego Fernández de Córdoba.