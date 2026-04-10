Salvador Fuentes: «El agua es un pilar para el desarrollo, la cohesión territorial y la calidad de vida»

En un escenario como el actual, con los pantanos desembalsando, ¿cómo valora la situación?

En un escenario como el actual, con los pantanos desembalsando, la valoración es muy positiva. No obstante, esta situación debe servir como una oportunidad para avanzar en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, desde una planificación estratégica y a medio plazo, como venimos defendiendo desde el inicio de mandato. El objetivo es estar mejor preparados ante futuros episodios de sequía y evitar las dificultades vividas en el pasado. Para ello, será fundamental reforzar la colaboración entre administraciones, garantizando así la disponibilidad de recursos hídricos tanto en cantidad como en calidad. Además, hay que seguir concienciando sobre un uso responsable de este recurso.

¿Qué valoración hace del trabajo que ha venido desarrollando Emproacsa durante el último año?

La valoración es muy positiva. Emproacsa ha realizado un trabajo muy eficiente, ofreciendo un servicio de gran calidad, que además tiene un mérito añadido: llevar agua a todos los rincones de la provincia de Córdoba con las mismas garantías. Venimos de una etapa complicada, marcada por una crisis económica profunda y una sequía muy intensa, pero poco a poco estamos saliendo adelante. Esto está siendo posible gracias al esfuerzo del gran equipo humano que forma la empresa, a la mejora continua de nuestros procedimientos y de nuestra forma de trabajar y, sobre todo, al respaldo de la Diputación. En definitiva, avanzamos en la buena dirección, consolidando un servicio público esencial y de primer nivel.

«No podemos depender de las circunstancias climáticas y tenemos que anticiparnos»

¿Qué nuevos retos tienen de cara al futuro?

El principal reto es dar continuidad al trabajo que ya hemos iniciado en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia. Tenemos el reto de renovar la red de distribución en los municipios, donde encontramos tuberías que cuentan con más de 50 años. Tenemos un ambicioso proyecto como iniciar en la zona sur y en el norte, pero actuaremos en toda la provincia, y nuestra idea es invertir 100 millones de euros a lo largo del mandato en infraestructuras hidráulicas. La obra de mayor envergadura y estratégica para el abastecimiento de zona sur de la provincia, que abastece a más de 240.000 habitantes, es la conducción de abastecimiento desde el embalse de Iznájar a los depósitos de regulación de Casilla del Monte, formado por dos primeras fases con un total de 16,2 km de tubería de fundición dúctil de diámetro 1.000 mm y una inversión prevista de 21,6 millones de euros. En los próximos días se iniciará ya la primera fase mientras que la licitación de la segunda está prevista el próximo mes de abril. Quedaría para finalizar la renovación de todo el trazado hasta el principal depósito de regulación del sistema sur, una tercera fase cuyo proyecto redactado por Emproacsa está valorado en 16.175.330 € ya ha sido enviado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para su inclusión en el marco de financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. Como un claro ejemplo de la aplicación de la economía de escala, se inicia de manera inminente la conducción del abastecimiento de las Aldeas de Fuente Obejuna, proyecto valorado en 1,5 millones de euros y que mediante la instalación de un total de 7,4 km de tubería de fundición de dúctil con un diámetro de 200 mm proporcionará la garantía de abastecimiento de agua a una población de unos 1.000 vecinos dispersos en 14 aldeas. Esperamos conseguir que la Confederación Hidrográfica del Guadiana acepte el proyecto definitivamente para empezar las obras de conexión La colada Sierra Boyera cuanto antes con todas las garantías de calidad prescritas por nuestros técnicos. El de la Junta de Andalucía es el mejor proyecto posible para garantizar la mejor agua posible, cualquier propuesta que haga inviable este proyecto nos llevaría a un callejón sin salida y a buscar la alternativa en el embalse de Puente Nuevo. En el norte se concentran tres pantanos y dos de ellos tiene que estar conectados para garantizar el abastecimiento a toda la zona. A esto se suma un objetivo clave: avanzar en la digitalización del ciclo integral del agua. Esto nos permitirá monitorizar en tiempo real lo que está ocurriendo, tener un mayor control del sistema y seguir reduciendo las pérdidas de agua. Ya hemos renovado 20.000 contadores y esperamos llegar a 50.000 con una inversión de más de 10 millones. En definitiva, se trata de ser más eficientes, anticiparnos a los problemas y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

¿Tienen organizado para este día alguna actividad?

La principal actividad será el lanzamiento de un Certamen de Dibujo, que se desarrollará del 22 de marzo al 22 de mayo. Contará con tres categorías: una para participantes de 0 a 12 años, otra de 13 a 20 años y una tercera para mayores de 21 años. Además, difundiremos un vídeo conmemorativo a través de nuestras redes sociales y realizaremos distintas publicaciones en prensa con motivo de esta jornada.

«Debemos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando para que nunca falte lo esencial: el agua»

¿Qué mensaje lanza con motivo de esta jornada?

El agua no es solo un recurso natural: es un pilar estratégico para el desarrollo, la cohesión territorial y la calidad de vida. Nuestra provincia conoce bien las consecuencias de la sequía y la irregularidad hídrica. Por eso, es imprescindible ejercer una política hidráulica responsable, planificada y con visión de futuro. No podemos depender únicamente de las circunstancias climáticas; debemos anticiparnos con infraestructuras adecuadas, una gestión eficiente y una apuesta decidida por la modernización de nuestros sistemas de abastecimiento y regadío. Desde instituciones como la Diputación tenemos la obligación de liderar este esfuerzo, impulsando inversiones, fomentando la colaboración entre administraciones y garantizando que el agua llegue en condiciones óptimas a todos los municipios. El nombramiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ahora como presidente del Comité de Regiones, es ahora una voz autorizada en Europa para situar como prioridad las necesidades de Andalucía. También me gustaría lanzar un mensaje para la implicación de la ciudadanía, porque el uso responsable empieza en cada hogar. El agua es sinónimo de progreso y de equilibrio territorial. Apostar por una política hidráulica sólida es apostar por el presente y el futuro de Córdoba. En este día, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que nunca falte lo esencial: el agua que sostiene nuestra vida y nuestro desarrollo.