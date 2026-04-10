Rute transforma los cuentos clásicos en rutas literarias para aprender fuera del aula

El Ayuntamiento de Rute y hasta 33 establecimientos comerciales se han sumado al proyecto Un escaparate a la inclusión, que transforma los cuentos clásicos en rutas literarias inclusivas para que los niños aprendan fuera del aula. La iniciativa surgió del colegio Fuente del Moral, concretamente del aula de educación específica.

"En este aula tenemos un equipo con la profesora Rosa Acevedo al frente que han iniciado un programa muy atractivo que al principio era muy pequeñito, pero viendo la respuesta que ha tenido se ha convertido en algo grande que abarca todo el pueblo", ha destacado el director del centro, José Antonio Tejero. "La idea es sacar el aprendizaje fuera de las cuatro paredes de su aula y ampliarlo al entorno del pueblo de los alumnos", ha explicado la profesora. De esta manera se han reinventado una serie de cuentos clásicos, con unos personajes totalmente actualizados. Así, la Cenicienta ahora no busca en las zapaterías de Rute sus zapatos de cristal, porque ahora es corredora de maratones, dice Rosa Acevedo.

En este contexto, "los siete alumnos del aula específica salen de la clase y conocen los comercios de su pueblo, las calles y su gente", añade la profesora, quien se ha mostrado sorprendida de la acogida que ha tenido la idea, a la que se han sumado 33 establecimientos ruteños pertenecientes a la asociación local ACER.

Escaparates decorados con los personajes de los cuentos

Se han diseñado seis rutas, los escaparates están decorados con cada uno de los personajes y dentro en las tiendas hay una historia en vídeo a la que se accede a través de un código QR. También hay información a través de pictogramas, braille o lenguaje de signos. Los alumnos deben responder a las preguntas que se les plantean con cada cuento.

"Estamos tremendamente orgullosos de esta iniciativa, que finalmente se ha abierto a todo el pueblo", ha destacado el alcalde de Rute, David Ruiz. Para ello se ha creado un pasaporte que cada tienda sella cuando se visita y entra en un sorteo de 300 euros para consumir en los establecimientos. "De esta manera acercamos nuestros comercios a la población y promovemos el consumo de cercanía", ha añadido Ruiz.

Durante los meses de abril y mayo se desarrollará esta campaña y los participantes podrán conocer los nuevos cuentos, donde Caperucita y el lobo son ahora una pareja de nutricionistas o Los Tres Cerditos se dedican a hacer turismo en su cámper.