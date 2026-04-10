El pueblo de Córdoba que volverá a batir un récord mundial: todos los detalles y cómo participar

Cañete de las Torres volverá a intentar en las próximas semanas un récord mundial en una de sus citas más populares. Y para conseguirlo, el municipio llama a la participación de vecinos y visitantes.

Será el domingo 3 de mayo, dentro de la séptima edición de Calles en Flor —el festival que llena el pueblo de color y propone una experiencia complementaria a los Patios de Córdoba—, cuando la localidad busque revalidar el Récord Guinness del salmorejo más grande del mundo. El encargado de hacerlo será el chef local Matías Vega, miembro de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, que elaborará 650 kilos de este plato in situ, según ha anunciado este viernes el alcalde del municipio y delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba.

El alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, en la presentación de Cañete en Flor. / CÓRDOBA

Con esa cifra, Cañete aspira a superar en tres kilos el récord anterior, logrado en 2025. La previsión es repartir alrededor de 5.350 raciones de forma gratuita entre quienes se acerquen a disfrutar de la jornada y conocer el municipio. Para la elaboración se utilizarán tomate, pan, aceite de oliva virgen extra, sal y ajo morado de Montalbán, además de vinagre con Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Calles en Flor

El festival se celebrará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. Durante esos días, más de 50 rincones del municipio se decorarán con motivos florales, con una apuesta estética ligada a lo onírico, y con la participación de cinco artistas nacionales que intervendrán en distintos puntos de Cañete de las Torres.