Priego volverá a ser sede de las jornadas memorialistas centradas en la Transición

Priego volverá a ser sede de las jornadas memorialistas que, bajo el título La Transición: del consenso a la discordia. Una mirada crítica 50 años después, organizan la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Sierra Sur Jaén y la Asociación de la Memoria Democrática Niceto Alcalá-Zamora y Torres, de la localidad de la Subbética.

Una cita cuyo programa se daba a conocer en un acto celebrado en Priego con una primera parte en la que se presentó un libro que recoge un resumen de las ponencias de la primera edición.

En lo que respecta al programa, se desarrollará en Alcalá la Real durante el viernes 10 y el sábado 11 de abril, trasladándose a Priego los días 17 y 18 de abril.

El encuentro contará con la participación de destacados especialistas de distintas universidades andaluzas, entre ellos Antonio Barragán, Leandro Álvarez Rey, Antonio Herrera González de Molina, Mónica Fernández, Teresa Ortega López y Julián Chaves.

Los procesos que marcaron la Transición

A lo largo de las jornadas se abordarán algunos de los principales procesos que marcaron el paso de la Dictadura a la Democracia, como la movilización social, el papel de las mujeres, la influencia del clero, la transferencia de poderes en los ayuntamientos o el proceso autonómico andaluz, entre otras cuestiones.

En cuanto a las sesiones de Priego, que tendrán como sede la Galería Estudio La Fábrica de Sombreros, ubicada en la calle San Pedro Alcántara, se abrirán el viernes 17 de abril a las 19.00 oras con la presentación, a cargo del doctor en Historia José Luis Casas Sánchez, del libro D. Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la II República, cuyo autor es Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, nieto del que fuera primer presidente de la II República.

A las 19.30 horas, Fernando Arcas Cubero, de la Universidad de Málaga, pronunciará la conferencia La cultura en la Transición andaluza, finalizando la sesión del viernes con la ponencia de Antonio Barragán Moriana, de la Universidad de Córdoba, sobre los aspectos sociales y políticos de la Transición en Córdoba.

El sábado 18 de abril, la programación se abrirá a las 11.00 horas con la presentación del libro Historia y memoria de la Guerra Civil y posguerra en la España actual, a cargo de Julián Chaves Palacios, Leandro Álvarez Rey y Francisco Durán Alcalá.

A las 11.30 horas tendrá lugar la ponencia de Leandro Álvarez Rey, de la Universidad de Sevilla, titulada La Transición democrática 50 años después, continuando Julián Chaves Palacios, de la Universidad de Extremadura, con la ponencia Transición política y memoria de la Guerra Civil: iniciativas oficiales y ciudadanas.

La segunda edición de las jornadas memorialistas se completará con la presentación del libro El águila y la sotana, la Iglesia durante el primer franquismo, a cargo de Julián Chaves Palacios.