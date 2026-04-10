El Paseo de la Ciencia convierte la plaza Santa Bárbara de Peñarroya en un laboratorio al aire libre

La plaza Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo ha acogido el Paseo de la Ciencia, organizado por el IES Alto Guadiato con la participación del IES Florencio Pintado, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de la localidad.

Entre las temáticas han destacado la programación de robots circulando por circuitos diseñados, demostraciones con reacciones químicas, impresoras 3D, microscopios para ver tejidos, y un icosaedro truncado gigante como un balón de fútbol clásico realizado con cartón.

La Politécnica de Belmez ha participado con muestras de hormigones reciclados, sin cemento y otras muestras de investigación.

Pequeños y mayores se sorprenden con las demostraciones

El alumnado ha podido disfrutar de una jornada de educación en la que podido potenciar las áreas de conocimiento científico en un laboratorio al aire libre. La celebración del Paseo de la Ciencia, una iniciativa consolidada en el calendario local, ha logrado reunir a cientos de personas en torno a la curiosidad y el aprendizaje.

A lo largo de la mañana los asistentes han podido recorrer diversos estands donde los propios alumnos han ejercido de divulgadores. Experimentos de química, demostraciones físicas y proyectos tecnológicos han captado la atención de pequeños y mayores.