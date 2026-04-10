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Educación

La Junta licita la redacción del proyecto del nuevo colegio Cristóbal Luque Onieva de Priego

La Agencia Pública Andaluza de Educación invertirá casi 250.000 euros en el proyecto del nuevo centro escolar, que sustituirá al actual por problemas estructurales y de accesibilidad

Patio del colegio Cristóbal Luque Onieva de Priego.

Patio del colegio Cristóbal Luque Onieva de Priego. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, acaba de sacar a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de la misma y coordinación de seguridad y salud del nuevo colegio Cristóbal Luque Onieva de Priego, por un importe de 249.724,98 euros (IVA no incluido).

La actuación tiene como objetivo la sustitución integral del actual por otro nuevo que se ubicaría en la actual pista deportiva y espacios libres de la parcela, que albergará las aulas de Primaria y zona administrativa, de modo que pueda entrar en funcionamiento sin interrumpir el desarrollo de las clases. Una vez trasladada la actividad al nuevo edificio, se procederá a la demolición del actual bloque de Primaria y zona administrativa, donde se ubicarán el nuevo gimnasio y vestuarios.

Problemas estructurales y de accesibilidad

Según se indica expresamente en el pliego de condiciones técnicas de la licitación, "la actual construcción presenta un estado deficiente tanto en aspectos estructurales como de accesibilidad y funcionalidad, así como la reorganización de los espacios de Infantil, adaptando también el centro a los recientes cambios urbanísticos que afectan de manera directa a la parcela escolar donde actualmente se ubica el colegio".

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En concreto, se trata del Área de Reforma Interior-17, en la que se proyecta la apertura de una nueva vía pública y la reordenación de espacios colindantes, lo que obliga a replantear la implantación del centro y la organización de accesos, reduciendo el trazado de esta nueva vía la parcela original del centro. 

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