Identifican a cinco ladrones por robos con el método de la siembra en un parking de Montoro

La Guardia Civil ha identificado a cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo especializado en cometer hurtos con el conocido método de la siembra en parkings de supermercados y centros comerciales, una actuación que también se habría producido en Montoro.

Según ha informado el instituto armado, la denominada operación Market Gior ha permitido destapar la actividad de esta banda itinerante, a la que se atribuyen ocho delitos de hurto cometidos durante los dos primeros meses del año en municipios de Badajoz, Sevilla, Córdoba, Valencia, Toledo y Zamora. El botín alcanzaría unos 5.500 euros, además de teléfonos móviles, documentación personal y otros objetos de valor.

La investigación arrancó tras las denuncias presentadas por varias víctimas en Zafra (Badajoz), que alertaron de la sustracción de pertenencias del interior de sus vehículos después de haber sido abordadas por personas desconocidas. A partir del visionado de cámaras de seguridad y del análisis de los movimientos detectados en distintos establecimientos, los agentes lograron identificar los vehículos utilizados, todos ellos alquilados.

Las pesquisas permitieron además averiguar la identidad de los cinco miembros del grupo, todos ellos vecinos de Madrid y con un modo de actuación itinerante por distintos puntos de España.

Cómo actuaban en los parkings de supermercados

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, los presuntos autores se desplazaban hasta grandes superficies comerciales y esperaban a que las víctimas regresaran a sus coches tras realizar la compra. Era entonces cuando entraba en juego el método de la siembra, una técnica basada en generar una distracción para facilitar el robo.

Mientras una o varias personas entretenían a la víctima preguntando por una dirección o avisando de que se le había caído algo, otros cómplices aprovechaban para sustraer del vehículo o de sus pertenencias bolsos, móviles, tarjetas bancarias, documentos y dinero. En algunos casos, incluso llegaban a advertir a la persona afectada de que tenía una rueda pinchada o de que acababa de sufrir un robo, precisamente para aumentar la confusión.

La Guardia Civil también ha señalado que, en alguna ocasión, los sospechosos hicieron uso de las tarjetas bancarias robadas, llegando a realizar reintegros en localidades cercanas.

Un caso en Montoro y otros siete en varias provincias

Entre los hechos investigados figura un hurto cometido en Montoro, junto a otros casos registrados en Zafra, San José de la Rinconada, Mairena de Alcor, Montserrat, Sonseca y Benavente. Con todas las diligencias practicadas, los agentes han obtenido suficientes pruebas incriminatorias para atribuirles un total de ocho delitos de hurto

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La investigación continúa abierta para tratar de localizarlos y detenerlos, encontrándose todos ellos plenamente identificados, ha apuntado la Guardia Civil, que añade que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.