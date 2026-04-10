La Fundación Princesa de Girona presenta este sábado EmocionArte en Palma del Río

La Fundación Princesa de Girona, junto al Ayuntamiento de Palma del Río, han preparado para este sábado 11 de abril las jornadas EmocionArte, que tuvieron que ser aplazadas debido al temporal de viento y lluvia que atravesó la zona los días en los que estaba programado. La cita será en el Teatro Coliseo a partir de las diez de la mañana bajo el subtítulo de Neurociencia, arte y emoción para una educación más humana. El Ayuntamiento de Palma del Río colabora con esta formación que ya fue presentada en febrero de este año.

Marta Ruiz Velasco, palmeña miembro del equipo de educación de la Fundación Princesa de Girona, comenta que es "una jornada educativa en la que vamos a hablar de la importancia del arte en la educación emocional de los jóvenes", de la mano de ponentes de referencia internacional como "David Bueno, neurocientífico que ha escrito un libro que se titula precisamente El arte de ser humano, y va de cómo el ser humano es el único animal que se diferencia de todos los demás por su capacidad para crear".

Entre los ponentes también estará Miquel del Pozo, arquitecto e investigador en cultura visual, profesor en el Museo del Prado y divulgador de arte, y Cristina Gutiérrez, educadora emocional e investigadora. "Por desgracia, al hacerlo esta segunda vez, Rafael Vizquerra no nos puede acompañar, y en principio iba a estar Alejandro Gómez Palomo, pero le ha salido una cosa de última hora y al final tampoco puede", según explica Marta Ruiz. Eso sí, se contará con "muchos niños de centros educativos de Palma que van a colaborar también y que van a ser los auténticos protagonistas junto con los ponentes", ha expuesto la responsable de la Fundación Princesa de Girona.

Participarán alumnos de dos colegios

En el acto participarán alumnos del colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río y del colegio Trinitario de Córdoba. Algunos de esos alumnos son Adrián Rodríguez, Ximena, Lucía López, Natasha, Natalia Muñoz, Marina o Francisco Javier, todos ellos estudiantes en Palma del Río de Bachillerato. "Llevamos varias clases trabajando este encuentro", dicen estos estudiantes. Consideran que se trata de "una experiencia que es necesaria para hoy en día para los adolescentes".

En relación al vínculo entre el arte y la educación, uno de los jóvenes indica que "el papel del arte poco a poco se está perdiendo y lo estamos olvidando. Creo que es necesario fomentar más esa actividad", concluye.

Además de las ponencias, habrá actuaciones musicales y otras sorpresas. La formación está especialmente dirigida a docentes, familias, profesionales y todas las personas interesadas en una educación centrada en las emociones. Han confirmado asistencia personas que vienen desde Cataluña, Elche, Granada, Madrid, Bilbao y muchos lugares más.