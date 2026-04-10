Detenido un vecino de Puente Genil tras robar un vehículo y utilizarlo para cometer otros robos en varios municipios

La Guardia Civil de Córdoba, con la colaboración de la Policía Local de Estepa (Sevilla), ha detenido a un vecino de Puente Genil de 44 años de edad, tras varios robos consecutivos en municipios cercanos. El presunto autor de los hechos robó un vehículo del interior de una vivienda y lo utilizó para cometer diversos robos como los de bombonas de butano en gasolineras y en también en trasteros, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Según detalla el comunicado, la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia recibida en el Puesto Principal de Puente Genil, de que se había producido un robo de un vehículo, en el interior de una vivienda de la localidad.

Inmediatamente, los agentes se desplazaron al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para tratar de esclarecer el robo así como identificar y localizar al presunto autor de los hechos.

Vehículo para cometer robos

Las primeras investigaciones permitieron a los agentes encargados del caso averiguar que el conductor del vehículo sustraído podría estar utilizando el mismo para cometer varios delitos. En concreto, dedujeron que el sospechoso podría estar implicado en robos de bombonas de butano que se habían producido en estaciones de servicio de las localidades sevillanas de Casariche y Herrera, así como diversos trasteros de la localidad de Puente Genil.

Por otra parte, las diligencias llevaron a la Guardia Civil a conocer que el conductor del vehículo robado llegó incluso a huir de un control policial cargado con una docena de bombonas de butano en la localidad sevillana de la Roda de Andalucía, también cercana a las anteriores.

Detenido cuatro veces en los últimos meses

El desarrollo de la investigación, unido a la información obtenida en las inspecciones oculares efectuadas en los lugares donde se cometieron los robos, permitió, al fin, identificar al presunto autor de los delitos investigados, que resultó ser una persona conocida de los agentes investigadores. Es más, el presunto autor del robo había sido detenido hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses por hechos de la misma índole.

Ante estos hechos, la Guardia Civil que contó con la colaboración de la Policía Local de Estepa ha procedido a su detención en fechas recientes, por sendos delitos: siete de robos con fuerza, un delito de falsedad documental, dos delitos contra la seguridad vial y otro más de atentado a agentes de la autoridad.

La Guardia Civil ha logrado recuperar el vehículo sustraído, que contenía en su interior 12 botellas de butano, que habían sido sustraídas esa misma noche en una estación de servicio cercana.

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Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.