Cortado un carril de la A-4 a la altura de Montoro tras la salida de vía de un camión

Un accidente de un camión ha obligado a cortar parcialmente el tráfico en la A-4 su paso por Montoro. El vehículo ha salido de la vía esta madrugada, invadiendo el sentido contrario de la autovía en el kilómetro 354 sentido a Sevilla, según han informado desde el servicio de Emergencias del 112. El carril izquierdo se encuentra cortado por este incidente, a la espera de la retirada del vehículo.

Emergencias ha recibido el aviso de la salida de vía de un camión en el término municipal de Montoro a las 4.29 horas. El vehículo ha invadido el sentido contrario de la vía por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha tenido que cortar el tráfico parcialmente en este punto kilométrico. No hay constancia de heridos por el siniestro.

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Además de la Guardia Civil, también han sido activados los efectivos de Mantenimiento de Carreteras, que retirarán el vehículo en las próximas horas. Al no haber heridos, no han sido activados los servicios sanitarios, ha informado el 112.