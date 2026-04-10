Condenado a cárcel por alquilar un olivar de la Sareb en Obejo sin autorización

Un empresario ha sido condenado a un año, nueve meses y un día de prisión en Córdoba por alquilar un olivar de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), simulando estar autorizado para ello, y cobrar 20.000 euros a un arrendatario que, finalmente, descubrió el engaño al tener dificultades para percibir ayudas públicas.

La sentencia ha sido dictada por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba y facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En su fallo, los magistrados atribuyen al procesado un delito de estafa, en concurso con una falsedad en documento público. Además de la privación de libertad, le imponen una multa de 2.710 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros para la víctima.

Difundió la finca en milanuncios.com

El tribunal considera probado que el acusado anunció el arrendamiento de la finca en milanuncios.com, a pesar de que su propietaria es la Sareb y sin contar con autorización. El perjudicado se interesó por este olivar porque había decidido cambiar su profesión de albañil a agricultor. Contactó con el acusado a través del número de teléfono publicitado y este se presentó como administrador de una empresa.

Para conseguir efectuar la operación, le mostró una escritura pública ficticia donde la Sareb confería un poder especial a su empresa para gestionar la finca. Este último documento fue confeccionado por el propio acusado o por alguien a su encargo, imitando un verdadero poder notarial. Finalmente, el perjudicado arrendó la finca mediante un contrato suscrito en septiembre de 2015.

Después de que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en noviembre de 2016, planteara inconvenientes al arrendatario para cobrar una subvención para jóvenes agricultores y las ayudas de la PAC, "al constatarse duplicidad de solicitudes", explica la sentencia, la víctima reclamó al encartado documentación acreditativa del alquiler. Para ello, este confeccionó un documento donde constaba que la gestión de la finca estaba cedida a su sociedad.

También suponía dicho documento la intervención de una tercera persona, cuya firma imitó, en representación de la Sareb. Esta persona ha declarado, como testigo, que conoció a través de la Sareb dicho documento, en el que no había participado ni firmado, y denunció lo ocurrido.

La Sareb alquila la finca a la víctima

En el marco del arrendamiento, la víctima abonó al acusado las rentas de los años 2015 y 2016, mediante sendas trasferencias de 10.000 euros. Tras descubrir la mentira, se dirigió a la Sareb para buscar una solución y consiguió regularizar su situación. Esta sociedad no le exigió las rentas de los años 2015 y 2016, y ello le permitió cobrar las subvenciones y ayudas de la PAC que le habían sido paralizadas. En la actualidad, mantiene la explotación de la finca abonando como renta anual 42.000 euros.