El concejal del PSOE de Montilla Manuel Carmona renuncia a su acta para "asumir nuevos retos profesionales"

El segundo teniente de alcalde y delegado de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Montilla, Manuel Carmona, ha anunciado este viernes su renuncia al acta de concejal y su retirada de la vida política tras una década en el Ayuntamiento. "Tengo delante nuevos retos profesionales que son incompatibles con la atención que necesita Montilla. Siempre entendí la política como un compromiso temporal", ha señalado en un discurso marcado por el agradecimiento.

Carmona ha hecho balance de una etapa de casi once años "intensa y transformadora", destacando proyectos como Remontamos, Amontíllate o El Barrio Que Quieres, así como iniciativas dirigidas a las personas mayores y al impulso de la identidad local. "Han sido años de muchas alegrías, también de cicatrices de las buenas, que te recuerdan todo lo vivido. Me voy con la tranquilidad de haber aportado mi granito de arena para transformar Montilla", ha afirmado.

Nacido en Montilla en 1976 y licenciado en Psicología, Carmona se incorporó al equipo de gobierno en el año 2015 y ha ocupado distintas responsabilidades en áreas como Desarrollo Local y Bienestar Social, contribuyendo a la puesta en marcha de iniciativas que han reforzado el modelo de ciudad participativa. En cuanto a su trayectoria profesional, esta está vinculada a la innovación social, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Manuel Carmona ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo técnico municipal y sus compañeros de gobierno, subrayando que "nada de esto es solo mío, sino de todas las personas que han trabajado cada día para hacer realidad estos proyectos", ha añadido.

El alcalde destaca el papel de Carmona en la captación de fondos europeos

Por su parte, el alcalde, Rafael Llamas, ha destacado de Carmona que es "una persona clave en la transformación de Montilla desde la innovación y la creatividad". "Manolo ha sido capaz de convertir ideas en proyectos reales que han mejorado la vida de nuestros vecinos y vecinas, siempre desde la participación y el compromiso con la ciudad", ha señalado.

El alcalde ha subrayado también su papel en la captación de fondos europeos y en la proyección exterior del municipio, así como su contribución a consolidar iniciativas de innovación social que han situado a Montilla como referente. "Su legado no es solo lo que ha hecho, sino la forma de trabajar que ha dejado, un camino que seguirá marcando el futuro de este Ayuntamiento", ha indicado.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha informado de que, tras su renuncia, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para la incorporación de un nuevo miembro a la Corporación municipal, mientras que sus competencias serán asumidas de forma transitoria por el actual equipo de gobierno.