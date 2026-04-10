Comienzan los trabajos de renovación del alumbrado público en Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado este viernes del inicio de los trabajos de reposición de un 20% del alumbrado público de la localidad, con una inversión "histórica" de 1.008.522 euros. Velasco indicó que la renovación permitirá instalar una tecnología avanzada, con sistemas led y de control punto a punto de cada uno de los puntos iluminados, lo que permite tener un control más eficiente.

"De los 5.500 puntos de luz en Puente Genil, en este primer proyecto se van a cambiar 1.047, Además, se van a renovar 18 cuadros de mando, algo especialmente importante por la mejora de la calidad lumínica y la modernización del sistema al tener cuadros muy antiguos y obsoletos. Esto nos da una calidad para cumplir criterios de seguridad para mejorar los criterios de calidad y para reducir el consumo energético municipal", afirmó el regidor.

El plan continuará con una segunda fase en 2027

Velasco señaló que "este fue el quinto proyecto mejor valorado a la convocatoria del IDAE de 2023, y durante los próximos tres o cuatro meses se van a ir sustituyendo estos puntos de luz y cuadros de mando. Hasta ahora, y más allá de inversiones pequeñas, apenas se había invertido en alumbrado público con una inversión de estas características y, además, quiero informar que cuando acabe este programa, ya en 2027, acometeremos una segunda fase con el cambio de otro 20% adicional del alumbrado, con lo cual se trata de una apuesta muy importante por la sostenibilidad y la eficiencia la que hace este equipo de gobierno".

Sergio Velasco muestra las zonas en las que se va a renovar el alumbrado. / V. Requena

Sobre las zonas en las que se llevarán a cabo estos trabajos, el alcalde informó que está incluida una parte del polígono San Pancracio, toda la entrada a Puente Genil desde la carretera de Aguilar, como el polígono El Silo, polígono Las Flores, avenida de La Rambla, calle Montalbán, el entorno de la urbanización de La Cerámica, pisos azules, y luego se actuará en La Matallana, "cambiando las farolas fernandinas a tecnología led", y posteriormente las calles que están comprendidas entre Matallana y calle Industria, como Padre Celestino, Escultor Ruiz Rey, y hacia la Cruz del Estudiante, incluyendo Antonio Aguilar y Cano, José Ariza o Manuel de Falla, hasta la calle Isaac Peral, "adentrándonos por Baldomero Jiménez, que se hará completa hasta el final y Esposos Ortega y Vergara hasta la esquina de la farmacia".

La elección de las zonas obedece a criterios técnicos

Las actuaciones entrarán también en la parte del barrio de Santo Domingo que dan más hacia el Polideportivo, y en la zona inicial del barrio de la Estación, desde el Tropezón hasta la calle Juan XXIII (a ambos lados) y concejal Rodríguez Chía y López Tienda. También se incluirá la Cuesta del Molino y el entorno del Señor del Río.

"La elección ha sido por un criterio técnico, lugares que tienen un consumo elevado, con cuadros que necesitaban ser renovados". "Esta no es una acción puntual, sino una línea estratégica de actuación de este equipo de gobierno para conseguir modernizar las infraestructuras y el consumo energético de las instalaciones municipales", concluyó Velasco