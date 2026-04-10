Cabra presenta su nueva Escuela Taurina con un llamamiento a la juventud y al aficionado

Cabra vivió en la tarde de este viernes 10 de abril una jornada señalada para los aficionados a la tauromaquia con la presentación oficial de su nueva Escuela Taurina, un proyecto promovido por la Asociación Cultural Egatauro que nace con vocación formativa, cultural y de futuro para la localidad.

El acto, celebrado en el salón de sesiones del consistorio, contó con la participación del alcalde, Fernando Priego, junto a representantes de la asociación y alumnos inscritos en esta primera etapa. Posteriormente, la actividad se trasladó a la Plaza de España, donde los jóvenes realizaron una demostración práctica.

"Ilusionante iniciativa" con apoyo institucional

Durante su intervención, el alcalde subrayó el carácter “ilusionante” de la iniciativa y destacó el papel de las administraciones en la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural. En este sentido, recordó el respaldo del consistorio y anunció el compromiso de la Diputación de Córdoba para equiparar esta escuela al resto de la provincia en cuanto a apoyo institucional, incidiendo en el compromiso de las administraciones públicas con la protección y promoción de la tauromaquia, recordando que “es un Bien de Interés Cultural que estamos obligados a conservar y difundir”.

Presentación oficial de la escuela taurina en el salón de sesiones del consistorio. / MORENO

Todo ello señalaba, además de la dimensión cultural, social y económica de la tauromaquia, afirmando que “el mundo del toro es mucho más que un espectáculo; abarca valores, tradición y cultura que debemos transmitir a las nuevas generaciones”, al tiempo que ha animado a la entidad promotora a desarrollar una actividad “abierta a la ciudadanía y con protagonismo en la vida cultural del municipio”.

Priego felicitó a los promotores del proyecto por dar respuesta a una demanda existente entre jóvenes de Cabra y su entorno interesados en iniciarse en el mundo del toro. Asimismo, incidió en la importancia de la formación y el esfuerzo para abrirse camino en una disciplina “compleja”, pero también cargada de valores y tradición.

Una jornada "histórica"

Por su parte, la secretaria de la asociación, Toñi López, calificó la jornada como “histórica” para la ciudad tras la reciente autorización de la Junta de Andalucía. Explicó que Egatauro surge con el objetivo de gestionar la escuela y fomentar, además, otras vertientes culturales ligadas a las tradiciones locales.

López destacó que la escuela ofrecerá una formación integral —técnica, física y psicológica— orientada a jóvenes que aspiren a desarrollarse en el ámbito taurino, poniendo el acento en valores como la disciplina, el respeto o el autocontrol. Igualmente, señaló que el proyecto pretende reforzar la proyección de Cabra como referente taurino en Andalucía, generando también actividad cultural y económica.

El presidente de la asociación y matador de toros Javier de la Concha, puso el acento en el carácter “histórico” de la iniciativa, al tratarse de la primera escuela taurina en la localidad. Agradeció el respaldo institucional y la implicación de familias y alumnos, a quienes definió como el “motor” del proyecto.

Exhibición en la Plaza de España de Cabra por parte de los alumnos. / CÓRDOBA

Especial reconocimiento dedicó a los padres por la confianza depositada, así como a los alumnos que integran esta primera promoción, animándolos a aprovechar la oportunidad con esfuerzo y compromiso.

"La puerta está abierta"

En representación del alumnado, el joven Fernando Lama lanzó un mensaje dirigido a otros niños y jóvenes de Cabra y la comarca, invitándolos a sumarse a la escuela: “La puerta está abierta para todos los que quieran formar parte de este proyecto”.

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La jornada concluyó con una exhibición en la Plaza de España, donde los alumnos ofrecieron al público una primera muestra de sus avances, en un ambiente de expectación y respaldo por parte de aficionados y vecinos.