Cabra, Lucena y Montilla refuerzan la promoción de hábitos saludables con sus marchas escolares

La promoción de la salud desde las aulas ha vuelto a salir a la calle en varios municipios del sur de la provincia. Cabra, Lucena y Montilla han celebrado este viernes nuevas ediciones de sus respectivas Marchas Escolares Saludables, una iniciativa enmarcada en la Semana de la Salud y orientada a fomentar entre los más jóvenes la actividad física, la convivencia y los hábitos de vida saludables.

Las tres citas han contado con una amplia participación del alumnado y con la implicación de ayuntamientos, centros educativos y profesionales sanitarios. En los tres casos, los escolares han recorrido las calles de sus municipios portando pancartas, mensajes y consejos saludables trabajados previamente en las aulas, en una acción de concienciación dirigida también al conjunto de la ciudadanía.

En Cabra, el Ayuntamiento ha cerrado su Semana de la Salud con la tercera edición de esta marcha escolar, organizada por el área municipal de Sanidad en colaboración con los profesionales del Centro de Salud ‘Matrona Antonia Mesa Fernández’. La actividad ha incluido además la participación simultánea de escolares de otros municipios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

Tercera marcha por la salud de Cabra. / CÓRDOBA

La ruta egabrense partió desde el parque Alcántara-Romero y concluyó en la plaza de España, donde el alcalde, Fernando Priego, leyó un manifiesto conmemorativo junto a la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, y otros miembros de la Corporación municipal. Tras la marcha se desarrollaron actividades abiertas al público como un desayuno saludable, una exhibición de zumba y distintos estands informativos de asociaciones de salud. La programación se ha desarrollado bajo el lema ‘Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia’.

Participación escolar y mensajes saludables

En Lucena, la Marcha Escolar Saludable se celebró dentro de la programación de la tercera Semana de la Salud, que también ha incluido las Jornadas de Salud y Yoga en los Parques. La actividad reunió en la plaza Nueva alrededor de 800 escolares de Primaria y Secundaria.

Esta acción forma parte de una iniciativa coordinada por el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba a través de profesionales de Enfermería Referente Escolar. Durante el recorrido, el alumnado trasladó a la ciudadanía mensajes vinculados a la alimentación equilibrada, la actividad física, la salud emocional, el descanso y la prevención de conductas de riesgo.

Alumnos en la marcha de Lucena. / CÓRDOBA

La jornada concluyó con la lectura de un manifiesto, dinámicas de actividad física y un desayuno saludable. El alcalde, Aurelio Fernández, subrayó que se trata de "un día en el que se visibiliza un trabajo constante que se desarrolla durante todo el curso en los centros educativos", y destacó la labor "imprescindible" del personal de enfermería escolar.

En Montilla, la localidad ha acogido la cuarta edición de la cita y con la participación de más de 400 escolares de los distintos centros educativos del municipio. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con el centro de salud de Montilla, se consolida como una de las actividades destacadas del calendario educativo y sanitario local.

La marcha ha comenzado a las puertas del centro de salud de Montilla. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Una actividad consolidada

Durante la marcha montillana, el alumnado compartió con la ciudadanía tarjetas informativas con consejos saludables, mostrando así el trabajo desarrollado en clase a lo largo del curso. El alcalde, Rafael Llamas, destacó que "actuar en nuestros colegios con nuestros niños y niñas es lo más acertado, porque ellos son el presente pero también son el futuro", y defendió que la promoción de la salud desde la prevención resulta fundamental.

Por su parte, el enfermero referente de los centros educativos, Manuel Luque-Romero, remarcó el carácter participativo de la cita: "Es un día grande para todos los colegios, en el que toda la comunidad educativa participa en un proyecto común para promover la salud", afirmó. La actividad forma parte de la Semana de la Salud, prevista del 13 al 17 de abril, con mesas redondas, talleres, propuestas intergeneracionales y acciones formativas en primeros auxilios.