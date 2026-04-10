La baja fría aislada vuelve a pasar por la provincia y trae nuevas precipitaciones: ¿lloverá este viernes en Córdoba?

La baja fría aislada vuelve a acercarse a Córdoba y traerá nuevas lluvias a Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado precipitaciones para este viernes en Córdoba que se mantendrán y serán más intensan en el trascurso del fin de semana. No obstante, el organismo estatal no ha activado avisos por fenómenos adversos para las próximas horas en la provincia.

Según ha informado la Aemet, la baja fría aislada que ya pasó por Córdoba a mitad de semana, volverá a cruzar en las próximas horas la península, de oeste a este, dejando precipitaciones dispersas durante lo que queda de semana en varios puntos de Andalucía, entre ellos la provincia.

¿Cuándo lloverá en Córdoba?

Para este viernes, la probabilidad de lluvia, según la Aemet, es de entre el 25 y el 45% en la capital cordobesa y se acentuará en las últimas horas del día. Para mañana sábado, la probabilidad de precipitaciones se elevará hasta un 100% en una jornada en la que el organismo también anuncia la presencia de tormentas.

En cuanto a precipitaciones, al igual que ayer jueves, vuelven a mantenerse al alza, a niveles "extraordinarios", según la Aemet. En la capital cordobesa, las máximas llegarán hasta los 24º y las mínimas se quedarán en 8º.

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para este viernes en Córdoba, hoy tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a muy nubosos y con probables chubascos ocasionales. Habrá, un día más, polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro. Las temperaturas mínimas se sitúan en ascenso, localmente notable en el tercio norte de la provincia y las máximas con pocos cambios, localmente en descenso. Los vientos, asimismo, serán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur.

Predicción del tiempo para este viernes en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 24º, en Lucena entre 9º y 23º, en Pozoblanco entre 12º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 26º.

El tiempo este sábado

El temporal se acentuará mañana sábado. El pronóstico de la Aemet para este 11 de abril es de cielos muy nubosos, acompañados de chubascos que pueden ser localmente fuertes y tormentosos por la tarde. Polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios en el valle del Guadalquivir y en descenso en el resto. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 24º, en Lucena entre 11º y 20º, en Pozoblanco entre 11º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.