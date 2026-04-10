Agricultura
Baena acoge una sesión informativa sobre las ayudas estatales para paliar los daños de las borrascas en el campo
La alcaldesa, María Jesús Serrano, insta a los productores a acogerse a los fondos de ayuda tras el impacto de las borrascas en la cosecha de aceituna y en las infraestructuras
El Ayuntamiento de Baena ha celebrado una jornada informativa para abordar los detalles del plan de ayudas puesto en marcha por el Gobierno de España tras la declaración de zona catastrófica en toda la provincia de Córdoba por el tren de borrascas. El encuentro ha contado con la presencia de la alcaldesa, María Jesús Serrano; el secretario general de UPA España, Cristóbal Cano, y el secretario provincial de UPA Córdoba, Paco Moreno.
Durante la sesión, y ante un elevado número de asistentes que originó cambiar sobre la marcha el lugar de la convocatoria, del Museo del Olivar y el Aceite al Teatro Liceo, la alcaldesa subrayó la "vulnerabilidad del sector agrícola local" ante la sucesión de borrascas sufridas entre noviembre y febrero, que, si bien aliviaron la sequía, dañaron gravemente la cosecha y las infraestructuras en plena campaña de la aceituna.
"En Baena todos somos olivareros, tengamos olivos o no, porque nuestra economía depende de ellos", afirmó Serrano, instando a los productores a acogerse a unos fondos que deben aceptarse en un plazo de tiempo "récord".
Un despliegue de recursos sin precedentes
Por su parte, Cristóbal Cano tildó el paquete de ayudas de "histórico", señalando que no existe precedente en la historia reciente de España con tal volumen de recursos. “Para ponerlo en perspectiva, un año normal de pagos directos de la PAC en Andalucía oscila entre los 1.250 y 1.300 millones de euros. Este paquete casi duplica esa cifra en una sola convocatoria", explicó Cano.
Las Entidades Colaboradoras de la Administración, como las organizaciones agrarias, podrán confirmar la aceptación en nombre de los beneficiarios hasta el próximo 27 de abril. “Nadie se va a hacer rico con esta ayuda, pero permitirá a miles de familias continuar con su actividad tras un año de crisis climática recurrente”, concluyó Cano.
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