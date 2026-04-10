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Mayo cordobés

Más de 50 rincones, seis artistas nacionales y un festival de color, vuelve Cañete en Flor: fechas y todo el programa

Esta nueva edición está inspirada en los sueños, con actividades paralelas y el objetivo de batir el récord del salmorejo más grande del mundo

Anterior edición de Calles en Flor.

Anterior edición de Calles en Flor. / CASAVI

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Regresa una de las citas más singulares del Mayo cordobés en la provincia. Cañete de las Torres celebrará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo la séptima edición de Calles en Flor, una propuesta que transformará hasta 50 puntos del municipio en un recorrido de color y aromas, con actividades paralelas, intervenciones artísticas y hasta un récord mundial por batir.

La programación se ha presentado este viernes por el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, que ha puesto en valor que la iniciativa sea posible gracias al programa Periféricos de la Fundación Rafael Botí, y ha destacado su capacidad para “trascender el municipio” y atraer visitantes de distintos puntos de Córdoba y Jaén.

Castillo, Romero, Duque y Lucena en la presentación de Calles en Flor.

Castillo, Romero, Duque y Lucena en la presentación de Calles en Flor. / CÓRDOBA

Por su parte, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha calificado de “fascinante” cómo “todo el pueblo se vuelca” y pone en valor su patrimonio “de forma elegante”. Lucena ha subrayado además que se trata de una celebración “muy bien organizada”, con un “relato coherente”, aunque ha apuntado que necesita mayor promoción.

Una edición inspirada en los sueños

A continuación, el alcalde del municipio y delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación, Félix Romero, ha desgranado los detalles de una edición que lleva por lema Atrévete a soñar, acompañado por la concejala de Cultura, Rocío Castillo. La principal novedad de este año será el denominado “jardín de los sueños”, un recorrido sensorial por jardines y espacios verdes que busca transmitir no solo belleza, sino también “salud” y evocar “sentimientos como la esperanza, la paz y la libertad”, además de conectar con “los sueños que teníamos de niños”.

Autoridades muestran el cartel de Calles en Flor.

Autoridades muestran el cartel de Calles en Flor. / CÓRDOBA

El proyecto se apoyará en más de medio centenar de rincones decorados con flores, en los que han participado vecinos, colectivos y comercios. El núcleo central, no obstante, lo conforman seis espacios diseñados por artistas nacionales. La primera intervención, en el arco del pueblo, correrá a cargo de Haydée Barciela y Patricia Jiménez, con una propuesta que invita a “trascender la realidad cotidiana” y sumergirse en una experiencia sensorial. Ana Mihaela actuará en la calle Córdoba con una creación “inspirada en los estados de pasión y de descanso”; Pilar de la Fuente levantará un bosque onírico en el cruce de Ramón y Cajal con Doctor Marañón; Carlos Andrés López transformará la calle Sevilla en un espacio de reflexión sobre “la capacidad de resistir y alcanzar los sueños” a través de la naturaleza; y la madrileña Laura Seco abordará “la poesía de los sueños” en la calle Gavilanes.

Romero ha defendido que Calles en Flor debe proyectarse “al exterior con personalidad propia”, a la vez que genera sinergias con la capital.

Actividades paralelas y récord de salmorejo

Al margen del recorrido floral, la cita se completará con actividades paralelas, como un pasacalles el día de la inauguración y un concurso de pintura el 2 de mayo, que este año incorpora modalidad infantil y ofrecerá un premio de 900 euros, además de convertir el municipio en un gran taller al aire libre. También habrá visitas guiadas, recorridos por jardines y apertura del castillo.

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El broche llegará el 3 de mayo con el intento de batir de nuevo el récord del salmorejo más grande del mundo. El encargado será el chef local Matías Vega, que elaborará 650 kilos de salmorejo para repartir 5.350 raciones de forma gratuita entre quienes se acerquen a disfrutar del fin de semana.

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