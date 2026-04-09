Priego acogerá entre abril y mayo una veintena de actividades dentro del programa Entre Libros y Jardines

El Ayuntamiento de Priego ha dado a conocer la programación de la sexta edición del programa Entre Libros y Jardines, conformado por una veintena de actividades que se desarrollarán entre los meses de abril y mayo.

Una actividad "ya consolidada y con un gran éxito de público", como indicaba en la presentación de esta cita la concejala de Cultura, Jezabel Ramírez, que destacaba los tres grandes bloques en los que se ha dividido el programa, uno de ellos dedicado a la conmemoración del Día del libro, la entrega del Premio de Literatura Ciudad de Priego, que este año ha recaído en Sergio de Molina, y las Jornadas de Novela Histórica.

La Feria del Libro, del 8 al 10 de mayo

Según Ramírez, entre las actividades previstas destacan las charlas en centros educativos, el intercambio de libros en las zonas ajardinadas de Priego, la lectura multilingüe, o la Feria del Libro, que tendrá como emplazamiento la plaza Palenque y que se celebrará del 8 al 10 de mayo.

En relación a esta, Lola Corpas, concejala de Biblioteca, destacaba que el pregón inaugural correrá a cargo del escritor Mario Cuenca, presentándose en la jornada inaugural el libro Tu nombre es mío, de Antonio Manuel. El sábado hay programados un cuentacuentos, partidas simultáneas de ajedrez y un recital poético, estando previsto para el domingo la realización de un taller de ilustración y la entrega de premios a los mejores lectores de 2025.

Por último, en las Jornadas de Novela Histórica, que se celebrarán en dos sesiones los días 18 y 19 de mayo y que volverán a tener como escenario el Recreo de Castilla, este año se contará con la participación José Soto Chica, Javier Moro, Mar Rodríguez Vacas y José Calvo Poyato, que vuelve a ser el coordinador del ciclo.