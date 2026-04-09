Residuos domésticos
Polémica en Lucena por el horario de la recogida de la basura en diferentes sectores de la ciudad
El PSOE acusa al PP de favorecer "a sus amigos" y el alcalde atribuye las críticas al "nerviosismo" ante las elecciones andaluzas
El PSOE y el gobierno municipal del PP en Lucena se han enfrascado en una polémica a causa del servicio de recogida de basura y los horarios fijados en diversos puntos del casco urbano. Desde el Grupo Socialista acusan reiteradamente al alcalde, Aurelio Fernández, de favorecer a determinadas calles eludiendo los tramos nocturnos, afeándole "un agravio" que vinculan a prácticas de "amiguismo". Frente a estas críticas, desde el PP aseveran que las competencias en la organización y materialización de esta cobertura pública únicamente compete a Epremasa, adjudicataria del servicio.
El grupo municipal socialista sostiene que maneja información fidedigna sobre "la prohibición" trasladada los operarios de retirar basura, entre las 0.00 y las 7.00 horas, en las calles El Peso, Juan Jiménez Cuenca e inicio de la calle Mediabarba. Esta "orden", indican los socialistas, se sustenta en "las molestias" ocasionadas a ciertos vecinos. Desde el PSOE denuncian una práctica que provoca "la alteración" de un servicio con la finalidad de evitar incomodar "a los amigos del PP".
Con todo ello, el secretario general local, Jacob Lorenzo, abunda en "la desigualdad" suscitada, encuadrándolo en un modelo de gobierno que origina "el abandono" de unos barrios frente a "la atención constante" brindada al centro de la localidad.
Por lo demás, el PSOE también responsabiliza directamente a la concejala de Medio Ambiente, Charo Valverde, de resolver el cierre del contenedor de la calle Bulerías porque reside en esta zona "una persona cercana a ellos".
Los populares critican las "ganas de enturbiar" del PSOE
El PP, en su réplica, encaja todas estas manifestaciones "en el nerviosismo" del PSOE ante la próxima campaña electoral para las elecciones andaluzas. El alcalde, Aurelio Fernández, subraya que cualquier incidencia conocida se remite a Epremasa, titular de la concesión, ya que determina "por dónde van, a qué hora, dónde recogen y si hacen falta más contenedores".
En consecuencia, achaca Fernández al PSOE una conducta "con ganas de enturbiar y ensuciar y buscar polémica donde no la hay". Entretanto, afirma que el gobierno municipal continuará "en la gestión, en escuchar a los vecinos y en el trabajo" como políticas prioritarias.
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