Pan El Vacar, Transco y Ximenez Group: 'Entidades con corazón' premiadas por su labor social

Pan El Vacar, Transco y Ximenez Group son las tres entidades galardonadas en la octava edición de los Premios Entidades con Corazón de Cáritas Diocesana de Córdoba, un reconocimiento al compromiso social del tejido empresarial cordobés y, al mismo tiempo, una invitación a que más empresas se sumen a esta labor solidaria.

“Las empresas distinguidas en esta edición demuestran cómo la implicación empresarial puede transformar vidas” ha afirmado el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 15 de abril a las 20.30 horas en el Centro de Recepción e Interpretación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en el marco de Ver Iglesia 26.

Pan El Vacar

Pan El Vacar ha sido reconocida por su compromiso con las personas más vulnerables, colaborando con el dispositivo nocturno de Cáritas Diocesana de Córdoba que atiende a personas en situación de sin hogar mediante el reparto de comida, ropa de abrigo y sacos de dormir, además de llevar a cabo un acompañamiento.

Transco

Por su parte, Transco ha sido premiada por su implicación en el programa de vivienda, donde, más allá de su labor como administradores de fincas, destaca por su cercanía, sensibilidad social y apoyo en situaciones complejas con los inquilinos acompañados por la entidad eclesial.

Ximénez Group

Este año también se ha reconocido como Entidad con Corazón a Ximenez Group, empresa de Puente Genil, por su compromiso con la inserción sociolaboral, facilitando oportunidades de empleo y formación a personas en situación de vulnerabilidad y contribuyendo a generar esperanza a través del trabajo.

Cabe recordar, que el programa “Entidades con Corazón” impulsa la Responsabilidad Social Corporativa entre empresas e instituciones, creando una red de colaboración que permite a Cáritas Diocesana de Córdoba desarrollar su acción social y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la entidad social y caritativa de la Iglesia se ha subrayado que “la labor de la entidad no sería posible sin la implicación de empresas que, con su compromiso, ayudan a salir al encuentro de quienes más lo necesitan”. En este sentido, Reina ha animado “a otras empresas, organizaciones e instituciones a seguir el ejemplo de las premiadas y sumarse a esta red solidaria, contribuyendo —desde sus posibilidades— a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas”.