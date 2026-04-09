La lluvia da una tregua en Córdoba en una jornada marcada por la subida "extraordinaria" de las temperaturas, según la Aemet

La lluvia da una tregua en Córdoba, aunque será por poco tiempo. Tras una jornada lluviosa en la que Córdoba se mantuvo en aviso amarillo por lluvias y tormentas, en la que se recogieron más de 60 litros en algunos puntos de la provincia, hoy vuelven a repuntar las temperaturas de manera "extraordinaria" y se aleja la probabilidad de lluvia de la ciudad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Eso sí, será un breve paréntesis a la espera de nuevas precipitaciones de cara al fin de semana.

Las lluvias cayeron de manera continuada durante todo el día de ayer. Según los datos de la Aemet, este miércoles se registraron más de 60 litros en algunos puntos de la provincia. En Cardeña cayeron 61,8 litros; en Benamejí, 50,2 litros; en Prágdena, 56,4 litros; en Doña Mencía, 48,9 litros; en Montoro, 52 litros y 50,4 en Villanueva de Córdoba. En el observatorio del Aeropuerto de Córdoba, por su parte, se registraron 17,2 litros por metro cuadrado. Además, al temporal dejó a su paso incidencias como caídas de árboles y ramas en varios barrios de la capital.

El pronóstico del día de hoy es algo más halagüeño, la baja fría aislada se aleja ya de la provincia y se dirige a la parte más occidental de Andalucía, según ha informado la Aemet en sus redes.

Aumento de temperaturas significativo

Asimismo, según ha anunciado la Aemet, este jueves se espera un aumento "significativo" y "extraordinario" de las temperaturas. En la capital cordobesa, las máximas subirán hasta 7 grados y llegarán hasta los 25º. Las mínimas, sin embargo, bajarán levemente y se quedarán en 7º.

En concreto, el pronóstico de este jueves para la provincia de Córdoba es de intervalos de cielos nubosos. En algunos puntos podrían caer precipitaciones débiles que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Si bien, los cielos se abrirán a grandes claros durante el día. Las temperaturas mínimas se mantienen en ligero descenso, pero las máximas en ascenso "notable a extraordinario", según la Aemet. Los vientos serán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este.

El tiempo en Córdoba este jueves, 9 de abril. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 25º, en Lucena entre 7º y 22º, en Pozoblanco entre 7º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 26º.

El tiempo este viernes

La pausa de la lluvia, como hemos adelantado, será de apenas unas horas y las precipitaciones volverán a Córdoba mañana, viernes, y se mantendrán de manera intermitente durante todo el fin de semana.

Este viernes, 10 de abril, tendremos en Córdoba habrá cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, aumentando a cubiertos durante el día con chubascos por la tarde que podrán ir acompañados de depósitos de barro. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 27º, en Lucena entre 10º y 26º, en Pozoblanco entre 11º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 26º.