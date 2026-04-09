El futuro uso de la ermita del Buen Suceso de Palma del Río genera debate entre colectivos y políticos

Tras las palabras de la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, en el último pleno sobre la ermita del Buen Suceso y del presidente del Consejo de Hermandades, José Antonio Barraza, que recogía Diario CÓRDOBA, se han sucedido varias reacciones en diferentes colectivos palmeños. El Consejo de Hermandades de Palma del Río ha emitido un comunicado en el que indica que el proyecto de crear un centro de reunión de hermandades y un museo de arte sacro en la ermita del Buen Suceso se trata de "una opinión o un deseo expresado a título personal, carente de cualquier tipo de oficialidad".

Precisan que "no se ha realizado una solicitud formal sobre este posible uso" y que "no existe expediente ni iniciativa institucional en curso sobre el asunto". El comunicado expone que esta cuestión "no ha sido planteada ni tratada formalmente en el Consejo de Hermandades, órgano que, llegado el momento, debería valorar cualquier propuesta de esta naturaleza".

Saxoferreo solicita aclarar la titularidad

Por su parte, la Asociación Saxoferreo para la Defensa del Patrimonio Cultural cuestiona la titularidad actual de la ermita del Buen Suceso. Tras las palabras de Matilde Esteo en el último pleno, donde indicó que había "una disparidad física entre la realidad registral y la realidad catastral", Saxoferreo va a solicitar el expediente relativo a la adquisición de la ermita, así como aclaración acerca de cuál es la situación de la propiedad del edificio. Emilio Navarro, presidente de la entidad cultural, ve "imprescindible realizar un proyecto de investigación histórica que profundice en su origen y señale las vicisitudes que ha transitado este elemento patrimonial".

La ermita también presenta un estado de deterioro puesto de manifiesto por la alcaldesa, por lo que Navarro también indica que "es necesario acometer un proyecto de restauración y de puesta en valor de aquellas partes del edificio afectadas por un serio deterioro" e indica que la asociación cuenta con un proyecto de la restauradora Ana Isabel Barrena.

El uso de la ermita

Aunque el Ayuntamiento no ha indicado aún ningún posible uso para este inmueble, muchos se han lanzado a opinar al respecto. Entre ellos Santiago Salas, portavoz de Adelante Andalucía Palma del Río, propone "una consulta pública" para decidir el futuro de este edificio. "No podemos dejar sin voz a los vecinos y vecinas cuando el gasto sale de las arcas municipales, o sea, de nuestros impuestos. Debemos trasladar una consulta pública para que sean nuestros vecinos y vecinas los que decidan qué se hace con el dinero de todos. Ya lo vivimos con el convento de Santa Clara, donde los palmeños no pudimos decidir. No vamos a repetir el mismo error", afirma Salas en relación al museo alojado en este espacio cultural.

En este sentido, la asociación Saxoferreo apuesta por acordar un uso cultural polivalente sin limitar las actividades realizadas en este monumento a una temática determinada e incluso conectar la ermita con la Casa Museo de El Cordobés.