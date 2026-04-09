Programación
Feria de Agroganadera de Pozoblanco 2026: robots de ordeño, catas gastronómicas y concursos
La programación de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches incluirá el concurso de perros pastores, catas de aceite y quesos, y un tentadero público de ganado bravo en la plaza de toros
La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches desplegará del 16 al 19 de abril un amplio programa de actividades en Pozoblanco que combinará exposiciones ganaderas, concursos, gastronomía, innovación y formación especializada para profesionales del sector. Esta edición incorpora además importantes novedades, como un pabellón monográfico dedicado al sector lácteo con un robot de ordeño en tiempo real, un espacio gastronómico reforzado y nuevas propuestas vinculadas al pastoreo.
Programación de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria
Jueves, 16 de abril:
- Apertura de exposiciones: vacuno de leche, caballos, ganado ovino de carne, bovino y porcino ibérico.
- Concursos:
- Caballos de Pura Raza Española
- XXIV Concurso Regional de la Raza Merino Fleischschaf
- Concurso Regional de la Raza Merino
- Concurso de Raza Porcina Ibérica
- XIV Concurso Nacional de la Raza Negra Andaluza
Viernes, 17 de abril:
- Continuación de exposiciones de ganado.
- Demostración de cocina a cargo del chef Carlos Fernández (Karan Bistró).
- Entrega de premios de los concursos de ovino.
- Cata de aceite de oliva virgen extra (AOVE).
- Concurso de pastoreo con perro.
- I Concurso Andaluz de Ganado Vacuno de Raza Limusín.
- Mesa redonda: experiencias de mujeres ganaderas con perros pastores (novedad).
Sábado, 18 de abril:
- Tentadero público de ganado bravo en la plaza de toros con motivo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderos de Lidia.
- Continuación de exposiciones de ganado.
- Tercera Copa de Andalucía - Concurso Territorial de Doma Vaquera.
- Actividades gastronómicas:
- Cata de quesos
- Cata de mariscos Supramar
- Varias demostraciones de cocina y showcookings con productos locales (novedad).
Domingo, 19 de abril:
- Gran final del concurso de pastoreo con perro.
- Actuación del grupo de jotas La Faneguería.
- Entrega de galardones Confevap 2026:
- Pueblo invitado: Mancomunidad de Los Pedroches
Ganadero: Rafael Blázquez Balsera
- Mejor expositor: Marqués del Valle
- Distinción especial: Semex
Novedades tecnológicas y sectoriales de la edición 2026
- Pabellón monográfico del sector lácteo en la Casa de la Juventud, con robot de ordeño en funcionamiento.
- Espacio gastronómico reforzado con showcookings y degustaciones de productos Covap.
- Concurso de perros pastores con actividad específica sobre experiencias de mujeres ganaderas.
- Tentadero público de ganado bravo vinculado al 75 aniversario de la Asociación de Ganaderos de Lidia.
Jornadas Técnicas de Formación e Innovación
- Martes, 14 de abril: ganadería extensiva, vacuno de leche, porcino ibérico y dehesa; presentación de proyectos innovadores (Celegand, AgriSOS, Forrajes 2.0); ponencias estratégicas sobre el sector lácteo; bioseguridad y control de enfermedades porcinas (peste porcina africana); bloque dedicado a la dehesa.
- Miércoles, 15 de abril: vacuno de leche y de carne, pequeños rumiantes y ovino de carne; mesa redonda de experiencias reales de ganaderos; ponencias sobre control de enfermedades como pedero; manejo de ganado con perros pastores.
Con esta programación y las novedades incorporadas, la feria refuerza su papel como punto de encuentro del sector agroganadero, combinando tradición, innovación y divulgación en un entorno clave para la economía rural.
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