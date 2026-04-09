Córdoba suma 12 nuevos artesanos al registro y refuerza el sello Artesanía Hecha en Andalucía

La Junta de Andalucía ha entregado este jueves en Córdoba los nuevos distintivos Artesanía Hecha en Andalucía, un reconocimiento con el que la administración autonómica quiere dar visibilidad al "trabajo, la dedicación y el compromiso de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales". El acto se ha celebrado en el marco de los Días Europeos de la Artesanía y ha incluido la incorporación de 12 nuevos artesanos y dos empresas al Registro de Artesanos de Andalucía.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, María Dolores Gálvez, ha puesto de manifiesto que "hoy sois vosotros los protagonistas", subrayando el papel esencial de este colectivo, no solo como impulsor de la economía de muchos municipios, sino "como auténticos guardianes del patrimonio cultural".

Precisamente la entrega de los distintivos Artesanía Hecha en Andalucía ha sido uno de los momentos más significativos del acto, ya que el sello que reciben los artesanos "marca la diferencia entre lo verdaderamente artesanal y aquello que no lo es", ha afirmado Gálvez, quien ha añadido que supone también "un reconocimiento a vuestro trabajo y a un saber que ha pasado de generación en generación" y que "combina tradición, talento y capacidad de innovación".

La responsable territorial ha incidido en que son precisamente los artesanos quienes dan sentido al sector: "La artesanía no es solo una actividad económica, es cultura, patrimonio e identidad, la expresión más auténtica de nuestras raíces". Por ello, ha agradecido el esfuerzo de estos profesionales "por seguir cuidando ese legado y por apostar por una actividad que aporta tanto valor a nuestra sociedad".

La artesanía en la moda, el interiorismo o la restauración

María Dolores Gálvez ha destacado el creciente protagonismo que está adoptando la artesanía en ámbitos como la moda, el interiorismo o la restauración, donde cada vez es más valorada por su autenticidad.

En este sentido, ha puesto el foco en el papel de los propios artesanos como eje del futuro del sector al afirmar que "la artesanía tiene un gran futuro en nuestra provincia, y vosotros sois parte esencial de ese futuro. Genera empleo, fija población y mantiene viva nuestra cultura, pero también es un espacio para la creatividad y la innovación que da lugar a obras únicas".

Córdoba cuenta con 253 inscripciones en el Registro de Artesanos de Andalucía y tiene presencia en 44 oficios diferentes. Un potencial que, según Gálvez, "debe seguir acercándose al público, mostrando el valor real de cada pieza y el esfuerzo que hay detrás de cada creación".

Las actividades organizadas durante estos Días Europeos de la Artesanía permiten a la ciudadanía conocer de cerca el trabajo de los artesanos a través de talleres, demostraciones en vivo y jornadas abiertas, reforzando el vínculo entre el sector y la sociedad.