Cinco detenidos en Lucena tras desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda

Cinco personas han sido detenidas en Lucena -una de ellas previamente buscada por la autoridad judicial- por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas, como fruto de una operación de la Policía Nacional en la localidad, en la que han desarticulado un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes situado en una vivienda del casco urbano. Además, se ha saldado con la incautación de marihuana y cocaína listas para su distribución, así como de útiles para la elaboración de dosis y dinero presuntamente obtenido de la actividad ilícita.

Colaboración ciudadana como punto de partida

La investigación policial comenzó el pasado mes de febrero tras recibirse diversas informaciones a través de los canales de colaboración que la Policía Nacional mantiene abiertos, como la web oficial, la aplicación Alertcops y llamadas anónimas. En ellas se alertaba de la posible existencia de un domicilio en el que se estarían distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña y mediana escala.

Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que la actividad ilícita investigada era llevada a cabo por un grupo delictivo en la localidad de Lucena.

Vigilancias y "modus operandi"

Tras las primeras pesquisas, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda sospechosa. Durante este tiempo, se pudo comprobar el trasiego constante de personas que acudían al inmueble para adquirir sus dosis.

Los investigados tomaban estrictas medidas de seguridad, realizando las transacciones tanto en el interior del domicilio como en puntos cercanos previamente pactados, utilizando vehículos particulares o patinetes eléctricos para desplazarse rápidamente y evitar la acción policial. Además, la vivienda no solo servía como punto de venta, sino que también era utilizada por los compradores para el consumo inmediato de la sustancia estupefaciente, dificultando así que la droga fuera interceptada en la vía pública.

Entrada, registro y detenciones

Una vez recabados todos los indicios necesarios y con el correspondiente mandamiento judicial, a finales de marzo se procedió a la entrada y registro del domicilio en cuestión. Durante la inspección, los agentes intervinieron 14,80 gramos de cogollos de marihuana y dosis para su venta, 2,9 gramos de cocaína y diversos útiles necesarios para la elaboración de dosis; además, se intervino también 460 euros en efectivo, un teléfono móvil y una defensa de goma.