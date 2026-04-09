La carretera de acceso al Picacho reabre al tráfico rodado, aunque con restricciones, tras dos meses cerrada

La Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra ha informado de la apertura provisional al tráfico rodado de la carretera de acceso al Picacho, tras las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Provincial de Córdoba, titular de la vía.

Según han indicado a través de un comunicado, el paso queda limitado, hasta nuevo aviso, a turismos, bicicletas y motocicletas, mientras que continúa restringido para autobuses y vehículos de mayor tamaño. La medida ha sido posible gracias al avance en los trabajos de consolidación del talud afectado por los temporales del pasado mes de febrero, lo que ha permitido habilitar un único carril para ambos sentidos de circulación en el tramo dañado. Por ello, se recomienda extremar la precaución en la zona.

Horarios de apertura

Esta reapertura permitirá retomar, desde este domingo 12 de abril, la celebración de la misa dominical en el Santuario a las 13.00 horas. Asimismo, se recuerda que durante los meses de abril y mayo el horario de apertura es de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.30 horas, salvo los martes, cuando permanecerá abierto solo en horario de mañana.

Desde la Archicofradía han agradecido la comprensión de fieles y devotos ante esta situación, que ha impedido durante cerca de dos meses, desde el pasado 11 de febrero, el acceso en vehículo al Santuario. Igualmente, han destacado la labor de la empresa Construcciones Pavón, así como la colaboración de los responsables técnicos y políticos de la Diputación y del Ayuntamiento de Cabra para agilizar las labores de reparación, que continúan en la actualidad.

El tramo de esta carretera, la CO-6212, desde la A-339 hasta el santuario, fue cortado en el punto kilométrico 5+500, debido a un deslizamiento de talud con hundimiento de la explanación el pasado 11 de febrero.