Cae un grupo delictivo que cometió dos robos en una misma noche en bares de Villaralto

Cae un grupo delictivo de Badajoz dedicado al robo y que actuaba en Córdoba. La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra que actualmente se encuentra en prisión por cometer dos robos con fuerza en una misma noche en dos establecimientos de hostelería de Villaralto. Los presuntos autores de los hechos sustrajeron dinero en efectivo, bebidas alcoholicas y lotería, valorado todo en unos 2.500 euros, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Estas dos personas están acusadas de un delito de pertenencia a grupo criminal y de dos robos con fuerza.

Según ha detallado la Guardia Civil en la nota, los agentes tuvieron conocimiento el pasado mes de abril de 2025, que se habían producido en la misma noche dos robos con fuerza en dos establecimientos de hostelería de la localidad de Villaralto, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de los establecimientos sustrajeron, 800 euros en billetes y monedas fraccionados, bebidas alcohólicas y participaciones de lotería, valorado todo en unos 2.500 euros.

Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado e iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los robos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Puesto de la Guardia Civil en la entrada de Pozoblanco. / CÓRDOBA

Un mismo 'modus operandi'

Las primeras investigaciones, unidas a la inspección ocular practicada, permitió comprobar que los robos habían sido cometidos con un mismo modus operandi. Este detalle hizo sospechar a los investigadores de la Guardia Civil que los robos podrían haber sido cometidos por un mismo grupo delictivo especializado en la comisión de este tipo delictivo.

El avance de la investigación permitió averiguar que un grupo delictivo, asentado en la provincia de Badajoz, se estaba dedicando a este tipo de actividad delincuencial y que el mismo podría estar operando en dicha provincia y en provincias limítrofes. También dedujeron que dicho grupo estaba, al parecer, estaba utilizando el mismo modus operandi en la comisión de los hechos delictivos, por lo que los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas sobre ellos.

Posteriormente, tras obtener indicios suficientes de su implicación en ambos robos, se procedió a la detención de uno de ellos y a la investigación de otro que se encuentra ingresado en prisión, ha explicado la Guardia Civil.

Durante el desarrollo de la investigación, llevada a cabo por el equipo ROCA de la Guardia Civil que actúa en la zona norte de la provincia, se ha contado con la colaboración del Equipo ROCA de Talarrubias (Badajoz).

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Detenido, investigado y diligencias instruidas han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente.