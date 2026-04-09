Integración
El Ayuntamiento de Cabra informa sobre el proceso de regularización de personas inmigrantes
La charla aborda procedimientos, derechos y recursos disponibles tanto para la población migrante como para la ciudadanía y empresas
El Ayuntamiento de Cabra, a través de su área de Políticas Sociales, ha celebrado en el Cinestudio Municipal una charla informativa sobre el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, ofreciendo información tanto a la población migrante como a la ciudadanía por parte del responsable del servicio de asesoramiento jurídico a la población inmigrante, Rafael Yébenes Almirón. En la charla se han abordado los principales procedimientos de regularización, así como los derechos y recursos disponibles.
Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo municipal de apoyo a la integración de las personas migrantes, facilitándoles herramientas e información para desenvolverse con garantías.
Enca Priego, responsable de Políticas Sociales, destacó "la importancia de ofrecer un entorno estable, acogedor y con todas las garantías a las personas que desean vivir con nosotros", asegurando que conozcan sus derechos y los recursos a los que pueden acceder.
La charla también estuvo dirigida a empresas y entidades interesadas en la contratación de inmigrantes, explicando requisitos legales y recursos sociales, fomentando así una convivencia basada en la legalidad, la información y la cohesión social.
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