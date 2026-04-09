El 14 de abril
La 10º Jornada de Memoria Democrática de Almodóvar se centrará en la memoria obrera y en la hambruna durante la posguerra
Ana Mata Vargas y las fallecidas Enriqueta Sanz Palma, Antonia Espejo Aguilera y Encarnación Delgado, que sufrieron el hambre y la pobreza desde distintas perspectivas, recibirán el premio Alcalde Manuel Alba
El Ayuntamiento de Almodóvar del Río y la Asociación Juventud Cárbula han programado el próximo 14 de abril la 10ª Jornada de Memoria Democrática, centrada en visibilizar la terrible hambruna que asoló España durante la posguerra en una población ya de por sí muy mermada por los estragos de la Guerra Civil, además de recordar la memoria obrera y el nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la localidad.
El alcalde de la localidad, Ramón Hernández, ha manifestado que “este equipo de Gobierno está especialmente sensibilizado con las lamentables consecuencias que ocasionó la guerra y la posterior dictadura que sufrió nuestro país, por ello seguimos recordando en esta jornada de reflexión a todas las víctimas que sufrieron los estragos de un conflicto injusto e inhumano bajo el compromiso de la verdad, justicia y reparación”.
La jornada se celebrará el 14 de abril a partir de las 18.30 horas en la Casa de la Cultura. El acto central será la entrega del premio Alcalde Manuel Alba de Memoria Democrática a cuatro mujeres del municipio que sufrieron el hambre y la pobreza en esta época desde distintas perspectivas: Ana Mata Vargas y las fallecidas Enriqueta Sanz Palma, Antonia Espejo Aguilera y Encarnación Delgado López.
En dicho encuentro se inaugurará, además, la exposición titulada La hambruna silenciada. El hambre durante la posguerra franquista (1939-1952), cedida por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Asimismo, también se abrirán las puertas de la muestra Viaje a la resistencia: la CNT y la memoria obrera en Almodóvar del Río, fruto de un trabajo de investigación realizado por la Asociación Juventud Cárbula con la financiación de la Diputación Provincial de Córdoba. Ambas muestras podrán visitarse en la Casa de la Cultura a lo largo de todo el mes de abril.
El acto estará amenizado, de principio a fin, por las voces de José Manuel Carrasco y Lorena Carrasco.
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