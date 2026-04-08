El temporal prolonga el aviso amarillo de la Aemet en la Subbética: lluvias, barro, viento y tormentas en Córdoba y provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12.00 horas de hoy miércoles, 8 de abril, en la Subbética cordobesa. En concreto, el organismo oficial espera lluvias de hasta 15 litros por hora y tormentas con aparato eléctrico, con una probabilidad de hasta el 70% en ambos fenómenos.

Ya en las últimas horas, las lluvias han sido muy abundantes en la práctica totalidad de la provincia de Córdoba. El récord de la noche se ha registrado en Cardeña, con 28,8 litros desde las 00.00 horas, seguida de Benamejí (25 litros) y Montoro (24,4 litros). En la capital no se ha llegado a los 10 litros durante la madrugada, aunque se han registrado algunos incidentes con caídas de ramas y árboles en Ciudad Jardín y el Sector Sur.

El paso de un pequeño temporal, algo habitual en primavera

En el análisis de lo ocurrido en las últimas horas con el paso de este pequeño temporal, la Aemet afirma en su perfil oficial en X (antes Twitter) que "ha llovido con cierta intensidad en zonas de la mitad occidental de Andalucía en las últimas horas. Ahora mismo una banda está afectando a una zona central". Además, avisa de que "seguirá lloviendo también hoy en algunas zonas de la mitad occidental, aunque de forma menos intensa, en la segunda mitad del día".

Y, lo que es interesante recordar, en pleno inicio de la primavera es "normal" que la temperatura "varíe bruscamente de un día para otro", lo que pueden atestiguar los cordobeses, que disfrutarán hoy de máximas sensiblemente inferiores a las de días pasados, donde se alcanzaron registros casi veraniegos. Además, la Aemet apunta a un próximo fin de semana con un "descenso térmico extraordinario".

El aviso amarillo en la Subbética cordobesa está vigente hasta las 12.00 horas. / Aemet

Hoy miércoles, tormentas y depósitos de barro

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy miércoles, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas y de depósitos de barro, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso generalizado, extraordinario a notable en las máximas. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 16º, en Lucena entre 9º y 15º, en Pozoblanco entre 6º y 13º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 14º.

El tiempo este jueves

Este jueves, 9 de abril, en Córdoba habrá intervalos de cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas y acompañadas de depósitos de barro, que podrían ser ocasionalmente tormentosas, abriéndose grandes claros durante el día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en notable a extraordinario ascenso. Vientos variables, flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 25º, en Lucena entre 7º y 23º, en Pozoblanco entre 5º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 26º.