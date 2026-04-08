Rute recetará deporte a pacientes con enfermedades crónicas para mejorar su calidad de vida

Rute pone en marcha el Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico, mediante el que recetará deporte a aquellos pacientes con enfermedades en las que el ejercicio físico puede significar mejorar en calidad de vida, autonomía o la reducción de fármacos. Así lo ha explicado este miércoles la delegada provincial de Salud, María Jesús Botella quien ha recordado que Rute y Montilla son los dos municipios en los que se aplica en la provincia de Córdoba este plan “que está a la vanguardia en materia de salud”.

El programa coordina los profesionales del centro de salud y los del servicio municipal de deportes, ha destacado el alcalde de Rute, David Ruiz. Se trata de un servicio gratuito que "pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha insistido el edil. Para ello ha sido imprescindible la formación específica del coordinador de deportes, Alfredo Puyol. "Se trata de aplicar el deporte como herramienta terapéutica, cada paciente tendrá una atención específica, acompañada de un informe, al que se le aplicará un programa de ejercicios de 2 a 6 meses y una periódica evaluación", ha comentado Puyol.

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Dirigido a mayores de 55 años

Miguel Ángel Fernández, director del centro de salud de Rute, ha especificado que el programa de prescripción de ejercicio físico irá dirigido a mayores de 55 años o pacientes con patologías crónicas, así como enfermedades prevalentes como hipertensión, colesterol alto, obesidad o diabetes. Se hará de una manera reglada. El servicio municipal de deportes cuenta ya con material específico como bandas de frecuencia cardiaca, dinamómetros y tensiómetros con los que hacer un seguimiento o anamnesis de cada paciente.