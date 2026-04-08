Los principales productos de la provincia de Córdoba estarán en la feria de alimentación más grande de Europa

La marca Sabor a Córdoba estará presente en la edición número 39 del Salón Gourmets, la feria de alimentación más grande de Europa que se celebrará del 13 al 16 de abril en Madrid. En ella estarán presentes las denominaciones de origen y productos como aceite de oliva, vinos y postres.

Así lo ha presentado este miércoles el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha explicado que la firma ocupará 138 metros cuadrados dentro del estand de Andalucía. "Esta edición es la más ambiciosa a la que hemos asistido porque vamos con 18 empresas de 14 municipios y tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra, de Lucena, Baena y Priego”, ha apuntado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha adelantado que “estarán representados sectores como el del aceite de oliva, anises y licores, vinos y vinagres, pasteles y postres, patatas fritas gourmet, conservas cárnicas, esferas de sabores, dulce de membrillo y mermeladas, pastrami, quesos de cabra y oveja y snacks”. Del mismo modo, la Diputación de Córdoba cofinancia la participación de tres DOP cordobesas de AOVE en el estand de la Junta de Andalucía.

Félix Romero, durante su intervención. / CÓRDOBA

Romero ha explicado que las empresas participantes son “Almazaras de la Subbética, Anís Machaquito y Anís Raza, Arbonaida, Arteoliva, Bodegas Alvear, Bodegas Robles, Bodegas Toro Albalá, Campos de Oro, Castillo de Moriles, Chips by Raquel, Crismona, Desferas, Luque, Membrillo El Quijote, Pastrami Artesano, Quesos Los Balanchares y Snack Adara”.

Programa de actividades Salón Gourmets

Con relación a las actividades programadas, la feria contempla la celebración de encuentros B2B en el Business Center, un servicio gratuito que proporciona a los expositores la oportunidad de mantener reuniones con compradores internacionales.

En este sentido, Romero ha hecho hincapié en que “nuestra presencia es comercial, vamos a hacer negocio en estos encuentros y tenemos ya cerradas 30 reuniones con compradores de diferentes países”.

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Finalmente, Romero ha subrayado que “el sector agroalimentario es tradición, calidad e innovación, de ahí que acudamos con proyectos innovadores como un anís sin alcohol y sin azúcar de Anís Raza, un vinagre de manzana ecológico de Luque, una nueva línea de vinagres de larga crianza de Bodegas Robles o unas perlas de yuzu de Desferas”. En definitiva, ha concluido, “Sabor a Córdoba es sinónimo de futuro, sostenibilidad y empleo y estamos en el mejor escaparate de la gastronomía mundial” más grande de Europa y uno de los referentes del mundo