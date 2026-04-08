Salón gourmet
Palomo Spain y Aceites de Oliva de España se unen en Salón Gourmets 2026 para celebrar el AOVE y sortear bolsos
Aceites de Oliva de España presentará en Salón Gourmets 2026 un stand que mostrará la conexión del AOVE con el público joven, inspirándose en el bolso diseñado por Palomo Spain
Del 13 al 16 de abril, Aceites de Oliva de España estará presente en Salón Gourmets 2026 con un stand que invita a los visitantes a sumergirse en la cultura del aceite de oliva virgen extra (AOVE) desde una perspectiva innovadora y contemporánea. Bajo el concepto Aceite de Oliva Virgen Extra. El Complemento Perfecto, la propuesta toma como referencia el icónico bolso con la botella de AOVE diseñado por Palomo Spain, símbolo de la conexión creciente entre este producto esencial y el consumidor más joven.
El espacio destacará por una completa oleoteca que reunirá cerca de 600 botellas de aceites de oliva virgen extra, representando una treintena de variedades procedentes de toda España. Esta amplia muestra permitirá poner en valor la riqueza, calidad y diversidad del sector oleícola nacional.
Sorteo de bolsos
Durante los distintos días del salón, el stand acogerá catas de AOVE diseñadas para profundizar en las características sensoriales del producto y fomentar el conocimiento entre profesionales y público general. Estas actividades buscan reforzar el posicionamiento del aceite de oliva virgen extra como un elemento clave de la gastronomía contemporánea.
Uno de los momentos destacados tendrá lugar el 13 de abril, de 12.45 a 14.30 horas, en el Pabellón 3, Stand 3D60 de IFEMA Madrid. La jornada especial contará con la presencia del diseñador Alejandro Gómez Palomo, además de una cata de AOVE y encuentros con medios de comunicación.
Como incentivo adicional, Aceites de Oliva de España sorteará los tres últimos bolsos diseñados por Palomo Spain para la campaña. La participación estará limitada a los visitantes que se acerquen al stand durante los días del evento.
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