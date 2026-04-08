Paloma San Basilio y Medina Azahara, protagonistas de la programación de cultural para primavera en Pozoblanco

El teatro El Silo de Pozoblanco afronta el arranque este viernes de su programación de primavera con una oferta cultural variada que combina grandes nombres del panorama nacional con propuestas escénicas y musicales de carácter local. La programación ha sido presentada este miércoles por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, y la concejala de Cultura, Marisa Sánchez.

A los espectáculos y conciertos ya anunciados se suman nuevas citas que darán continuidad a la temporada y que arrancarán los días 10 y 12 de abril con el humor de Javier Aguilera y Carlos Mena y su espectáculo Misión Impro-sible, una propuesta basada en la improvisación que abrirá el telón en doble sesión. El 17 de abril llegará uno de los montajes más esperados con la compañía Ron Lalá, mientras que el 8 de mayo el escenario acogerá la gira de despedida del mítico grupo Medina Azahara.

Programación

Uno de los platos fuertes de la programación será la presencia de la cantante y actriz Paloma San Basilio, que presentará el 6 de junio su espectáculo Dulcinea, una propuesta teatral que combina música y literatura con fragmentos de Don Quijote de la Mancha, textos del Siglo de Oro y composiciones originales bajo la dirección de Juan Carlos Rubio y con Julio Awad al piano.

Concierto de Medina Azahara en el Teatro de la Axerquía. / Manuel Murillo

El calendario incluirá también el 30 de abril la actuación de Jaime Figueroa con El ventrículo, un espectáculo que mezcla humor, magia y ventriloquía desde una perspectiva contemporánea. A finales de mayo, el día 29, será el turno de Las Niñas de Cádiz con Las bingueras de Eurípides, una obra que reflexiona sobre el libre albedrío a través de la historia de mujeres que, superados los cincuenta años, afrontan una nueva etapa vital lejos de los convencionalismos sociales

La música también tendrá su espacio en la Casa del Pozo Viejo con la actuación de IO, cantante de jazz estadounidense afincada en Sevilla, que ofrecerá un repertorio en el que fusiona la elegancia del jazz clásico con sonidos más actuales.

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Artistas locales

El programa reserva además un papel destacado a las agrupaciones locales, reforzando el vínculo del teatro con el tejido cultural del municipio. El grupo Jara llevará a escena La señorita de Trevélez el 24 de abril, mientras que el 15 de mayo el público podrá disfrutar del concierto de Amigos de la Ronda y el Bolero junto al grupo cordobés Noches de mi Ribera. El broche final lo pondrá el 15 de junio la Coral de la Peña Marcos Redondo con su tradicional Concierto de Primavera.